Canciller Allamand previo a toma de posesión de nuevo presidente peruano: “Vemos con buenos ojos que el proceso político se encauce institucionalmente”

Esta mañana, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, se refirió a la toma de posesión que esta tarde hará Francisco Sagasti como nuevo presidente de Perú, tras el muy breve período de Manuel Merino y en medio de la crisis política que vive el país vecino.

“Vemos con buenos ojos como se ha canalizado el proceso. El fin de semana hubo algún minuto de alguna inestabilidad, no estaba claro quiénes eran las autoridades, pues aparecían todos, como quien dice, o renunciados o no habiendo asumido sus cargos. Nosotros siempre hemos estado a favor de un proceso que aleje la violencia, cosa que nos parece fundamental, y que el proceso político se enmarque en los cauces institucionales y de respeto al estado de derecho”, expresó el canciller en Duna en Punto, de Radio Duna.

“La impresión que nosotros tenemos es que esta nueva conformación que se ha hecho a partir del congresista Francisco Sagasti aparece hoy día con un respaldo político contundente, bastante amplio”, valoró. “Vemos con buenos ojos que el proceso político peruano se encauce institucionalmente, alejado de la violencia”, cerró al respecto.

Proceso constitucional

Por otra parte, Allamand se refirió a la iniciativa de reforma constitucional que presentó la diputada comunista, Camila Vallejo, la que propone impulsar un cambio al acuerdo del 15 de noviembre de 2019, dejando a discreción de los futuros miembros de la convención constitucional la definición del quórum con que se aprobarán las materias que revise el órgano, a diferencia de la regla de 2/3 que quedó establecida en el pacto por una nueva Constitución y en la reforma que aprobó el Congreso para habilitar el plebiscito.

“Que se plantee hoy día, por así decirlo, un cambio en las reglas del juego, yo diría, para ser cauto, que no ayuda a la adecuada comprensión del proceso constitucional chileno en el exterior, porque lo que se valora es que, precisamente, sea un proceso sometido a reglas de la más alta jerarquía”, analizó Allamand.

“Por lo tanto, no creo que, en definitiva, esa iniciativa ayude a la adecuada comprensión del proceso chileno en el exterior porque, tal como señalo, lo que se valora afuera es que, precisamente, sea un proceso reglado e incluso en la propia Constitución”, expresó.

Consultado por una entrevista concedida al diario El País donde aseveró que “sería un gravísimo error que Chile se refundara en la nueva Constitución”, Allamand explicó sus dichos: “Desde afuera, lo que se ve es una imagen positiva. Se entiende que ha habido un reclamo social significativo y que el país tiene que hacer correcciones. Lo que se espera es que esas correcciones, por así decirlo, no echen por la borda aquello que se aprecia y nos distingue en el extranjero”.

Caso Silala

Requerido por el proceso del Silala, Allamand explicó que este “se ha demorado fundamentalmente por el Covid-19 (...) estamos en una etapa final y hoy es muy próxima a los alegatos. Para ser cautos, los alegatos en el primer cuatrimestre del próximo año”.

“Nosotros estamos en el proceso propiamente judicial, que es el que nos tiene enmarcados hoy día. Lo que ha ocurrido es que, como se ha informado, a lo largo del juicio partió la discusión si el Silala era un curso de aguas internacionales. Pero al avanzar, Bolivia ha reconocido que se trata de un curso de aguas internacionales. Uno puede decir que la parte más significativa ha quedado resuelta”, dijo.

“El proceso ha ido abonando la posición de Chile y la controversia se ha ido achicando”, remarcó.

Y consultado por un eventual acuerdo extrajudicial con Bolivia, aseveró: “la mejor manera de que un acuerdo no prospere es anunciarlo cuando no corresponde (...) en este minuto no hay una negociación en curso”.