Canciller por dichos de Boric sobre EEUU: “Se refería a la necesidad de tener un diálogo abierto como pares”

Tras casi una semana de gira internacional en Canadá y Estados Unidos, el Presidente Gabriel Boric llegó este sábado a Chile, luego de haber participado en la Cumbre de las Américas.

Aquella instancia estuvo marca previamente y durante por la exclusión de Cuba, Venezuela y Canadá por “violar los Derechos Humanos” como señaló el anfitrión

Es así, que el Boric señaló anteriormente de forma categórica que no le gustaba dicha situación: “Estamos acá para dialogar, para oír, y por eso tenemos la más profunda convicción, como han mencionado varios de las y los presidentes que me han antecedido, que para que eso funcione no pueden haber exclusiones”.

Es así, que este domingo, la canciller Antonia Urrejola, se refirió al balance de la gira de la cual también fue parte. En conversación con Mesa Central expresó que “él Presidente Boric quiso marcar el punto, no fue el único presidente, varios primeros ministros y también la primera ministra del Caribe, en decir que ésta señal fue dentro de la Cumbre y sin prejuicio de que Boric planteó el punto de la exclusión (...) la exclusión es un problema y él lo señaló como un problema precisamente para poder discutir los temas que planteamos nosotros en la Cumbre”.

Por otra parte, explicó que el tema de la exclusión “lamentablemente fue la tónica previa a la Cumbre y siguió siendo la tónica dentro, yo creo que el Presidente, si uno ve cuáles fueron sus mensajes, fue un tono tan amigable que el resultado de esta reunión con Biden es que le pide al Presidente liderar un grupo de trabajo para que podamos enfrentar el costo del alza de la vida”.

En tanto, añadió que el Mandatario planteó el tema de “Nicaragua y de los presos políticos y solicitó en la Cumbre la liberación inmediata de los presos políticos, habría sido una gran oportunidad que él hubiese podido decirle al Presidente Ortega directamente ésta preocupación que él señaló en su discurso”.

Mientras que consultada por la posibilidad de que hubieran asistido los presidente de los países excluidos expresó que “genera incomodidad, pero también es el espacio para decir precisamente en la cara lo que uno piensa respecto a las violaciones de los Derechos Humanos”.

Así también, abordó las declaraciones del Mandatario Boric quien señaló a través de su cuenta de Twitter que “en la medida en que EE.UU. entienda que países de América Latina somos sus pares y jamás subordinados, podremos trabajar juntos. Es condición necesaria para un nuevo trato continental que promueva en el mundo la democracia, los derechos humanos y la lucha contra el cambio climático”.

Sobre esas declaraciones, la canciller explicó que se debe a que en “la relación de América Latina con Estados Unidos hay una historia que nadie puede desconocer y hay una sensación de que cuando él habla de ser tratados como iguales no se refiere a Chile, se refería a los países de América Latina y la necesidad de poder tener un diálogo abierto como pares y ese fue el mensaje que señaló en la reunión”.

Por último, la secretaria de Estado se refirió al trapié del Mandatario luego de que momentos en que el frenteamplista presentaba la declaración impulsada por Chile en la cumbre para la protección de los océanos, la que -celebraron en la comitiva- logró la anuencia de otros ocho países. Canadá, México, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú se sumaron a la iniciativa.

El problema, sin embargo, fue que el jefe de Estado omitió la presencia de John Kerry, quien se sentó solo algunos puestos a su derecha representando a la Casa Blanca.

“Si somos capaces de utilizar nuestro liderazgo para proteger lo que es de toda la humanidad, porque esto no se trata solo de nuestros países, sino que de toda la humanidad, vamos a estar contribuyendo de manera decidida y le vamos a poder decir con más propiedad a los países desarrollados, como Estados Unidos, que no está aquí presente, como la Unión Europea, como China y como India, que tienen el deber de hacer más esfuerzos para proteger nuestro medioambiente. El mundo necesita a América unida. Tenemos que volver a conversar sobre los temas que nos unen, no solo sobre los que nos dividen”, dijo con tono enfático el Mandatario, provocando sorpresa e incomodidad entre los presentes.

Así, Urrejola explicó que “estábamos en el contexto de la declaración de protección de los océanos, que tiene un efecto en el tema del cambio climático, y lo que el Presidente quiso decir -más allá del lapsus- era la responsabilidad que tienen las grandes economías del mundo respecto del efecto invernadero. Y quiero señalar, sobre este tema concreto, de este lapsus que ha señalado tanto la prensa, fue tan insignificante que ese mismo día en la tarde”.

“El senador Kerry me buscó para una bilateral para confirmar la participación del Presidente, que ha sido invitado el próximo viernes al foro de las grandes economías del G20 para hablar precisamente sobre cómo enfrentar el efecto invernadero,(...). Esto fue después del evento de la mañana y el viernes el Presidente tuvo una bilateral con el senador Kerry donde él invita al Presidente a trabajar de manera conjunta en cómo combatir el efecto invernadero y el liderazgo de Chile”, subrayó la ministra.