Canciller responde a acusaciones de Comunidad Judía contra Boric: “Nadie podría calificar al presidente Abbas como un partidario del terrorismo”

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se refirió este lunes a la declaración que emitió la Comunidad Judía de Chile tras la reunión que sostuvo esta jornada el Presidente Gabriel Boric con su par del Estado Palestino, Mahmoud Abbas, en el marco de su tercera participación -entre este lunes y el miércoles- en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Cabe señalar que en el encuentro, el Mandatario hizo un llamado al cese al fuego en Gaza, a la liberación inmediata de rehenes por parte de Hamas, y a que Israel cumpla sus obligaciones bajo la Convención sobre Genocidio.

Respecto al cónclave bilateral, la Comunidad Judía de Chile acusó al jefe de Estado de “tomar un bando perjudicando abiertamente las relaciones exteriores de Chile y su estrategia de defensa”.

“Mientras el gobierno de Chile supuestamente condena cualquier forma de violencia, decide sentarse a conversar con un líder que, apenas meses después de la masacre perpetrada por Hamas en Israel el 7 de octubre pasado, firmara un acuerdo con esta misma organización”, dice el texto.

En torno a este emplazamiento, el canciller calificó como “injustas” las acusaciones proclamadas por la agrupación, recalcando cuál ha sido la postura chilena en torno al conflicto que acaece en Medio Oriente.

“Creo que ahí en esa carta se incluyen aseveraciones muy injustas, sobre todo respecto de la posición de Chile frente a Hamas. Chile condenó en los términos más enérgicos las acciones terroristas cometidas por Hamas, el día 7 de octubre en territorio israelí. Y Chile apoya con toda su fuerza también la causa de la liberación de los rehenes israelíes que permanecen en manos de terroristas de Hamas”, aclaró, remarcando que “esa ha sido la posición de Chile y la verdad es que creemos que la Comunidad Judía debería tomar en consideración esa posición”.

A su vez, despejó las críticas elevadas contra Boric por parte de la Comunidad Judía respecto a los supuestos vínculos que el presidente Abbas mantendría con el grupo terrorista Hamas.

“La verdad es que no sé muy bien a qué se refiere eso. El presidente Abbas es un presidente reconocido por una mayoría de estados en el sistema internacional, muy recientemente diversos países europeos reconocieron también al Estado palestino y obviamente a su cabeza, que es el presidente Abbas. Nadie podría calificar al presidente Abbas como un partidario del terrorismo. Sería realmente muy injusto decir eso y por eso no compartimos esa apreciación”, argumentó.

Sobre el encuentro bilateral, el ministro detalló que “el presidente palestino agradeció el apoyo que ha expresado Chile en reiteradas ocasiones frente a la situación de Gaza. Y al mismo tiempo también señaló su preocupación por la situación en los territorios ocupados, hizo una descripción bastante completa de la situación en estos momentos en tierra palestina, y además de eso reiteró la adhesión que tiene el gobierno palestino, y yo quiero destacar eso, a la solución de dos estados”.

“El gobierno palestino, la persona del Presidente Abbas, ha apoyado siempre la solución de dos Estados, y en esa materia hay una coincidencia absoluta con la posición de Chile. Chile adhiere totalmente a una solución de dos Estados que puedan vivir en paz, con frontera segura en ambos casos y frontera internacionalmente reconocida. Esa ha sido la posición histórica de Chile y es la posición que mantiene el gobierno actual”, enfatizó.

Posible alusión a Venezuela

Para este martes, está programado que el Presidente Boric emita un discurso ante el 79° pleno de Naciones Unidas. En relación con los temas que abordaría el Mandatario, el canciller Van Klaveren adelantó que eventualmente podría dirigir sus palabras a la situación que está ocurriendo en Venezuela, tras las cuestionadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

“El Presidente se va a expresar sobre derechos humanos, obviamente, y la verdad es que se va a expresar sobre las situaciones que parecen más acuciantes en estos momentos, y es altamente probable, no quiero adelantar los temas del discurso, que haya una referencia a Venezuela como también puede haber una referencia a otras situaciones de derechos humanos”, señaló.

Respecto a los encuentros sostenidos entre representantes de la oposición chilena y venezolana, precisó que “el gobierno siempre ha tenido un diálogo con también la oposición venezolana. Y realmente nos parece natural que el diputado Schalper se reúna con representantes de la oposición venezolana, que obviamente es parte de lo que es las relaciones entre partidos políticos y que a nosotros nos parece que realmente es algo totalmente legítimo”.

Finalmente, descartó que el gobierno tenga contempladas reuniones con la oposición venezolana, aseverando que “nosotros hemos estado en contacto como gobierno también con autoridades de la oposición venezolana, no tenemos ningún problema en señalarlo. Como por lo demás lo hacemos con muchos países, en que estamos en contacto con el gobierno y con la oposición. Lamentablemente, en el caso de Venezuela se han interrumpido los contactos del gobierno venezolano por una decisión de ellos, no una decisión nuestra. no es una decisión nuestra”.