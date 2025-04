Candidato Winter cuestiona postura de Jara y afirma que Cuba “no es una democracia”

Las declaraciones de la candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannete Jara, sobre calificar al régimen de Cuba como “una democracia distinta a la nuestra” se transformó en la primera pólemica de su naciente campaña.

Si bien, la exministra del Trabajo cerró los cuestionamientos por Venezuela y condenó la dictadura de Nicolás Maduro, el flanco de Cuba sigue reuniendo críticas transversales desde la oposición y el oficialismo.

Así lo manifestó el abanderado presidencial del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, quien cuestionó sus dichos.

Este jueves, en conversación con CNN Radio, si bien destacó el proceso de la revolución cubana, de todas formas reconoció que han pasado “70 años desde que empezó, y hay ciertos estándares democráticos que le son exigibles”.

“Hoy día en Cuba no es posible ser oposición, no hay libertad de prensa, no hay capacidad de ser oposición dentro del Congreso porque hay partido único. Para mí eso no es una democracia“.

En esa misma línea, abordó la postura del PC ante el régimen en Venezuela: “Yo hago una invitación a ser coherente y a reaccionar sobre el gobierno venezolano, de la misma forma que hubiésemos reaccionado acá. Por lo tanto, para mí, sí, Venezuela es una dictadura”.