Jackson hace mea culpa por sus declaraciones del caso Pío Nono, pero oposición insiste en que Boric debe pedir disculpas

Desde España, donde reside actualmente, el exministro Giorgio Jackson hizo un mea culpa por sus declaraciones en 2020 relacionadas con el caso Pío Nono.

El 3 de octubre de 2020 -un día después de lo sucedido en el puente Pío Nono- Jackson tildó de “funcionario criminal” al excarabinero Sebastián Zamora, quien fue imputado en ese momento por el homicidio frustrado de un adolescente y recientemente absuelto de ese cargo.

Al ser consultado este domingo en el programa Estado Nacional de TVN sobre si sus declaraciones de entonces merecen un mea culpa de su parte, Jackson respondió: “Sin duda hago un mea culpa. Y creo que hay que hacer un mea culpa en la justa medida. Lo principal es que creo que en lo personal y es una situación que nos embarga a quienes estamos en la opinión pública y en el Congreso, reaccionamos muy rápido y con poca información”.

Sin embargo, el otrora titular de la Segpres recalcó que el actuar de Zamora “no es algo que queremos que se enseñe en la Escuela de Carabineros de cómo proceder en un procedimiento policial. Por lo tanto no es que haya habido una acción que haya sido irreprochable, sencillamente lo que el tribunal dijo es que es una acción que no constituye un homicidio frustrado”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

Oposición arremete tras dichos de Giorgio Jackson

Desde la oposición, las palabras de Jackson no fueron bien recibidas. La diputada de la UDI, Marlene Pérez aseveró que el exministro hizo un mea culpa “manteniendo su ideología y sesgo en contra de la institución de carabineros”.

Asimismo, la parlamentaria hizo hincapié en que el Presidente Gabriel Boric -en ese entonces diputado- también emitió juicios respecto del caso y exigió una reforma estructural para Carabineros. “Qué más podemos pedir de él, si el propio Presidente de la República no pide disculpas al excabo Zamora y a su familia, a pesar de que en su campaña dijo que él se caracterizaba por pedir disculpas cuando se equivocaba”, dijo Pérez.

El diputado y jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán manifestó que Jackson “reconoce en el caso del excarabinero Zamora, lo que es la esencia del Frente Amplio y del Partido Comunista: actúan de forma visceral, rápido y generalmente con nada de información. Así lo hicieron en ese caso, y lo siguen haciendo siempre, opinando sin sustento, de manera irresponsable y debilitando siempre el Estado de derecho y las instituciones en Chile”.

“Si su arrepentimiento y el de su sector fuera genuino, se les podría creer las disculpas, pero hace menos de una semana algunos de sus parlamentarios hablaron de ‘montaje’ en el caso del armamento encontrado por las policías y el Ministerio Público en Villa Francia. No han aprendido nada, y sus disculpas además, de no ser genuinas, no reparan el daño causado a las personas y a Chile”, aseguró Guzmán.

Una postura similar ha exhibido el Partido Republicano a través de sus redes sociales. El fundador de la tienda y excandidato presidencial, José Antonio Kast insistió esta jornada en X que el Mandatario debe ofrecer disculpas a Zamora: “El joven carabinero Sebastián Zamora aún está esperando una disculpa de Boric y de todos quienes lo acusaron de asesino. Entre otros Gabriel Boric, Karol Cariola, Camila Vallejo y Álvaro Elizalde”.

El diputado republicano Luis Fernando Sánchez hizo lo propio con un mensaje en su cuenta de X, que ha sido reposteado a su vez por varios compañeros de su colectividad: “Vamos ya en #3DiasSinDisculparse. ¿Tendrá nuestro Presidente algún día la decencia de reconocer su error y pedirle perdón a Sebastián Zamora? Quizás nunca lo haga, pero al menos ayúdenme con su RT a que nadie se olvide”, tuiteó.

Por su parte, la diputada Camila Flores (Renovación Nacional) comentó que “el daño a Sebastián Zamora ya está hecho. No hay ninguna conversación que le vaya a servir para poder resarcir el daño que Jackson y compañía le generaron a un joven que tenía todo por delante, que estaba recién ingresado en Carabineros de Chile, de profunda vocación, de familia de carabineros”.

“Sebastián Zamora no puede perder el tiempo en falsas disculpas, porque yo no le creo nada a Jackson, nada. Por lo tanto, creo que su valioso tiempo él tiene que ocuparlo en otras cosas como, por ejemplo, ver si existe efectivamente la intención y la disponibilidad de que él se pueda reintegrar a Carabineros, de que vuelva a ser ese funcionario intachable que había sido en su corto tiempo que llevaba en la institución y no perder tiempo con una persona que hizo daño a él y tantos otros más, incluyendo el presidente de la República”, agregó Flores.

En la fotografía, la diputada Camila Flores (RN)

Asimismo, la bancada de Mujeres por la Libertad -integrada por Sofía Cid, María Luisa Cordero, Carla Morales, Camila Flores, Catalina del Real, Marcia Raphael, Ximena Ossandón, Marta Bravo, Natalia Romero, Marlene Pérez, Flor Weisse, Francesca Muñoz, Sara Concha y Gloria Naveillan- envió un oficio al Ministerio del Interior en el que solicitaron que Zamora sea reintegrado a Carabineros. Adicionalmente, instaron al Presidente a que pida disculpas públicas.

El presidente y diputado de Amarillos, Andrés Jouannet sostuvo en conversación con La Tercera que lo expresado por Jackson le parece “un caradurismo brutal”.

“Hace un mea culpa más o menos, porque dice que debe ser en la medida justa. Ellos condenaron a Carabineros. En ese tiempo, hubo 500 ataques a comisarías y no escuché ni una vez que el señor Jackson o el señor Boric criticaran el ataque delincuencial que había en ese minuto hacia unidades de Carabineros. Son una vergüenza. Fue una vergüenza como ministro y ahora ver sus declaraciones es una vergüenza”, expuso el legislador.

La diputada Karen Medina (Partido de la Gente), en tanto, consideró que “es complejo hoy día solamente asumir que se equivocaron y pedir disculpas a las personas que fueron grandemente dañadas, que perdieron sus empleos y fueron criticados socialmente, porque estas personas políticas con cargos muy mediáticos empujaron una causa que no debieron, porque no estaban las pruebas suficientes y además porque era un contexto realmente complejo que vivió nuestro país”.

“Hoy día espero que esta madurez le sirva al gobierno y a todas las personas que ocupan cargos de responsabilidad pública y política para darse cuenta que la polarización ha perjudicado tremendamente el funcionamiento de nuestro país y que hoy día para recuperar el respaldo que necesitan las instituciones que fueron tan basureadas y manoseadas necesitamos unificar criterios, darles el valor que corresponde. Para poder recuperar la seguridad de nuestro país, necesitamos instituciones fortalecidas”, concluyó Medina.