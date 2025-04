Carolina Tohá hace un llamado a evitar “usar electoralmente investigaciones que no se saben a dónde van a ir a parar”

Desde La Araucanía, durante la jornada de este viernes 25 de abril, la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá se refirió a las acusaciones contra el candidato Gonzalo Winter por el caso Sierra Bella, realizando un llamado a no utilizar las investigaciones electoralmente.

“Yo invitaría a que todos, todas las partes evitemos usar electoralmente investigaciones que no se saben a dónde van a ir a parar, en qué van a terminar y que en eso seamos responsables, porque lo que le transmitimos a la ciudadanía cuando se instrumentalizan este tipo de cosas son nuevas razones por las cuales desconfiar, decepcionarse y alejarse", mencionó.

De acuerdo a lo que agregó, el diputado Winter, “va a tomar las decisiones que le corresponden, no le va a faltar a quién consultar adecuadamente”, enfatizando que “dejemos que la investigación siga adelante, no la usemos para ningún otro propósito que no sea respetar el trabajo de la Fiscalía y de los actores que están en la investigación”.

En la ocasión, la candidata del PPD; también se refirió a la primarias del oficialismo y la posibilidad de que la amplia variedad de candidatos pueda afectarlos en las presidenciales. “Uno cuando es candidata, uno es candidata en el cuadro que hay. Uno no puede andarse quejando de que hay competencia o de las decisiones que toman los partidos dentro de sus atribuciones. El cuadro que se ha dado lo decidió cada partido y tiene toda la legitimidad de cada partido decidir qué candidaturas pone”.

“Se van a mostrar las diferencias, pero lo que tiene que estar al centro es que esto lo hacemos para estar unidos después de este debate”, complementó.

Detención de Federico Astete Catrileo

Durante su visita a La Araucanía, la abanderada del PPD también se refirió al operativo llevado a cabo por la PDI, en el cual se logró la detención de Federico Astete Catrileo, quien se encuentra ligado al ataque incendiario contra el Molino Grollmus.

“Esta persona está ligada a hechos, ataques gravísimos como el del Molino Grollmus. Es, además, un líder de una de las orgánicas más violentas que hemos tenido en este conflicto, que han estado detrás de muchos de los atentados que más dolor y sufrimiento han causado y creo que corresponde felicitar el trabajo investigativo que hay detrás”, mencionó.

Según agregó, “Es muy importante que el Estado insista, persista, no se rinda y tenga resultados, y eso ha pasado aquí, ha pasado en la muerte de los tres carabineros, ha pasado en la muerte del Teniente Ojeda, ha pasado en los delitos de alta connotación que ya se han transformado en un patrón. El Estado, la policía, la fiscalía no se rinden y van detrás de las personas que cometen estos actos criminales, sea cual sea su estrategia de fuga”.

Estado de Excepción

En la ocasión la candidata también fue consultada sobre si retiraría el Estado de Excepción en la Macrozona Sur, si saliera electa presidenta, señalando que “todos sabemos que el Estado de Excepción no puede ser perpetuo, pero tenemos que retirarlo cuando podamos garantizar que eso no va a ir en detrimento de la seguridad de las personas y que tampoco se va a traducir en una baja de la presencia del Estado".

“Personalmente, en mi opinión, después de haber estado en el rol que estuve tanto tiempo, hay varias provincias de la región donde hoy día podría desescalarse el Estado de Excepción, pero no se hace porque están tan presionadas las dotaciones policiales en todo Chile que no tendríamos cómo reforzar dotaciones policiales para suplir el personal militar que se levantaría”, apuntó.