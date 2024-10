Luego de ser mencionado en un diálogo entre el exjefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, y el penalista Luis Hermosilla, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter se refirió la mañana de este sábado a esta conversación.

Según detalló en una publicación The Clinic, el otrora fiscal señaló a Hermosilla: “Me comentaron que anoche en el noticiero de Mega el alcalde de La Florida Rodolfo Carter hizo una fuerte crítica a los organismos encargados de la persecución penal por lo que considera ineficiencia en portonazos. Yo lo recibiré hoy en la fiscalía en forma discreta como él mismo lo pidió. Entiendo que es medio temperamental y no sé quién lo controla ¿Tú sabes a quién responde?”.

-”Ni idea. Es díscola”, escribió Hermosilla.

-”Entero de maraco”, complementó Guerra.

Guerra había sido contratado por el municipio en noviembre de 2023 para a la Defensoría de la Gente del Consejo Social y Comunal, cargo al que renunció el pasado 1 de octubre luego de sus vínculos en el llamado caso Audio.

Carter por fiscal Guerra tras filtración de diálogo: “Si él pensaba lo que pensaba respecto del alcalde, yo no me hubiera tomado ese trabajo”

Sobre su contratación en el municipio, el alcalde explicó en una entrevista con CHV Noticias que le parecía importante que “el que encabezara o la que encabezara esta Defensoría o Fiscalía de la Gente, tenía que seleccionarlo alguien distinto al alcalde”.

“Yo cedí esa función en el Consejo Social de la comuna de La Florida, que son básicamente dirigentes de comunidades y de organizaciones de la sociedad civil, son 20 personas que funcionan como un alcalde, como un senado comunal”, agregó al respecto.

“Había sido el fiscal que trabajaba persiguiendo delincuentes en La Florida, por tanto, ese consejo los vecinos lo eligieron por unanimidad, y yo no intervine en el nombramiento, tampoco en la partida de Guerra”, explicó.

Respecto a las palabras señaladas en la conversación con Hermosilla, mencionó que estaba “muy triste, es muy muy triste porque la verdad que uno en política está acostumbrado a la pequeñez. La grandeza es un bien escaso en la política, pero el nivel de cinismo y de contradicción, o sea, si él pensaba lo que pensaba o decía lo que decía respecto del alcalde, no quiero personalizarlo a mí, yo no me hubiera tomado ese trabajo”.

En cuanto al trato sobre distintas causas judiciales, señaló: “Todos tenemos derecho a tratar de saber, de tener algún contacto, de tener información para ayudar a un familiar, a un amigo que tiene problemas, pero lo que no se tiene derecho es a torcer a la justicia, porque cuando uno se beneficia, hay otro que pierde, esto no es gratis”.