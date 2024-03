Caso Dominga: Muñoz dice que Hermosilla se presentó como abogado de Piñera y defensa del exmandatario acusa al jurista de “faltar a la ética”

En el marco de la formalización del exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, por el delito reiterado de violación de secreto, la jornada de este martes se conoció parte de su declaración ante la Fiscalía Metropolitana Oriente.

En la audiencia, el abogado defensor Juan Carlos Manríquez dio lectura parcial a la información entregada por el otrora jefe de la policía civil. Entre ella, antecedentes que involucraban al fallecido expresidente Sebastián Piñera y que entregó al abogado Luis Hermosilla.

Cuatro fueron los mensajes que involucraban al exmandatario que Muñoz envió al jurista, específicamente sobre diligencias del caso del proyecto minero Dominga.

Según se desprende de la declaración leída por el defensor, la información fue enviada por la otrora máxima autoridad de la policía civil a Hermosilla porque el abogado le dijo previamente que representaba las causas de Piñera.

“Son mensajes e investigaciones en que se encontraba involucrado el expresidente Piñera y en las cuales me comentó el abogado Hermosilla (...) que él llevaba como defensor las causas del presidente Piñera. Por ende, le envié información a Hermosilla con la finalidad de si a él le servía de algo, ya que involucraba al Presidente de la República de esa época”, dice la declaración del exPDI.

En el caso de los cuatro mensajes que envió a Hermosilla referentes al expresidente, el exdirector de la policía civil reconoce lo mismo: que son mensajes que le enviaron a él desde la Brigada Investigadora Anticorrupción (Briac) y que luego copió y reenvió al jurista. Y reconoce que lo hizo “no obstante que era un antecedente reservado”.

En la Fiscalía Oriente, a Muñoz le consultaron si había recibido algo a cambio de enviar esa información, a lo que respondió: “No, ya que me encontraba ejerciendo el cargo máximo que podía ejercer, que es el de director general, y nunca buscaba ningún favor, y no podía necesitarlo tampoco”.

También fue inquirido respecto a si Hermosilla le pidió que le enviara ese tipo de información. “No me la pidió. Solo él en una conversación me señaló que él como abogado que llevaba las causas del presidente Piñera, no me señaló cuáles específicamente, si algo le podía decir, que le dijera”.

Defensa de Piñera contra Hermosilla

El abogado Juan Domingo Acosta, quien representó a Piñera, descartó que Hermosilla haya intervenido en el caso Dominga.

En diálogo con Radio Cooperativa, el Acosta sostuvo: “No llegó ninguna información. Yo quiero ser bien claro en esto: los abogados que estuvimos a cargo de esa defensa, como en otras anteriores, fueron los de mi estudio profesional. El señor Hermosilla y el señor Chadwick no tuvieron ninguna intervención en esta causa, de ningún tipo. No tuvieron poder, no participaron en reuniones -por lo menos en las que yo estuve, nunca hablé con ellos de este tema ni nada por el estilo. Yo vengo a saber esto ahora, a propósito de todo el revuelo que se ha producido”.

Según planteó, “esa información no llegó a oídos del Presidente Piñera”, argumentando que “él me pedía todas las opiniones de las causas que me encomendaba y, si hubiera llegado algo así, me hubiera consultado y créame que nunca me hizo un comentario. Nunca me consultó ni me mencionó de esto siquiera”.

Y en segundo lugar, apuntó que “esta información no tenía ninguna, pero ninguna utilidad en la causa. Cero. Porque esta causa, primero, nunca fue secreta”.

Consultado por los antecedentes de la causa que relacionan a Hermosilla y Muñoz, Acosta respondió: “Me parece que es un delito. Me parece que esto debe ser sancionado de la manera más severa. Esto es muy, muy grave y espero que la justicia opere de la mejor manera, imponga las penas y las sanciones que correspondan”.

“Uno se preocupa siempre de litigar de manera limpia, como corresponde, por los canales formales, siguiendo la ley, y aparecen estas cosas, con un policía y abogados inescrupulosos haciendo estas cosas sin ningún sentido práctico, porque no tuvo ningún sentido práctico. Toda esta información fluyó de manera absolutamente normal por el conducto. Nunca se necesitó eso”, recalcó.

Y luego ahondó sobre Hermosilla: “No sé cuál puede ser la razón porque este señor intercambió información de varias causas en que no tiene absolutamente nada que ver, lo cual es contrario a la ética, no sólo ilegal. Uno no se puede meter en las causas de otro abogado”.