Chile Vamos cuestiona decisión de Boric de decretar duelo nacional por muerte de Teillier

En horas de esta madrugada, se comunicó la muerte del presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, quien arrastraba desde el año pasado un complejo cuadro de salud debido a secuelas producto del long Covid, que lo mantuvo internado en diversas oportunidades.

Tras su deceso, el Presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional para conmemorar al histórico líder comunista. “Como homenaje a su entrega a Chile durante toda su vida, y a su incansable esfuerzo por construir una sociedad más justa, como Presidente de la República he decidido decretar en su honor duelo nacional”, informó el jefe de Estado.

La decisión del Mandatario, sin embargo, no contentó a las filas de Chile Vamos, especialmente a los diputados de los tres partidos que conforman la coalición (UDI, RN y Evópoli), quienes cuestionaron la resolución del Presidente y pidieron que reconsidere decretar duelo nacional por la muerte de Teillier.

Desde Evópoli, el diputado y jefe de bancada Francisco Undurraga, si bien lamentó la muerte de quien fue su par en la Cámara de Diputados, criticó su forma de hacer política. Además, señaló que Boric “debió haber meditado de mejor forma esto. Antes de twittear debió haberlo consensuado”.

“Lamento la muerte de Guillermo Teillier con quien compartí durante la legislatura anterior en mi calidad de parlamentario primero, y vicepresidente, posteriormente. Dicho lo anterior, yo no comparto la forma de hacer política de él ni la justificación que tuvo a la violencia. Creo que la democracia se combate con democracia y no se combate con las armas. Desde ese punto de vista, no puedo estar avalando su historia política, en ese sentido”, expresó Undurraga.

Desde RN también tuvieron palabras para resaltar que Teillier “fue una persona que jugó un rol político durante los últimos años”, pero puntualizaron que no compartían la decisión del Presidente Boric.

“No compartimos esta decisión del gobierno de estos dos días de dolor nacional para una persona que promovió la violencia permanentemente en Chile como una forma de llegar al poder. No nos olvidemos de que Guillermo Tellier reconoció él mismo haber sido parte, ideólogo, del atentado en contra de Pinochet donde murieron cinco escoltas”, dijo el diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada RN.

La UDI, en tanto, fue el partido que más ásperamente se refirió a la muerte del histórico líder del PC. Incluso, a diferencia de RN y Evópoli, no tuvieron palabras para lamentar su deceso.

“Los chilenos, de manera personal, deberán formarse su propia imagen de lo que significó el señor Teillier para nuestro país, pero al menos para nosotros es una figura que validó sistemáticamente la violencia como método de acción política, incluso hasta hace muy poco, cuando presionó por la salida del expresidente Piñera o cuando llamó a rodear a la Convención Constitucional. Por eso esperamos que a partir de su fallecimiento, también muera la justificación de la lucha armada, para que nunca más en nuestro país se utilice dicha vía para imponer una visión”, manifestaron los diputados UDI Sergio Bobadilla y Felipe Donoso.