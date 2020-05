Chile Vamos presiona al gobierno y pide revaluar recorte de recursos en Vivienda

Sorpresa y preocupación provocó en parlamentarios de Chile Vamos el hecho de que el ajuste presupuestario anunciado por el gobierno a fines de abril -que involucrará recortes en la mayor parte de las reparticiones públicas- afectará principalmente al Ministerio de Vivienda.

Según lo informado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), de los US$ 2 mil millones de dólares que significará el recorte fiscal –y que se suma al ajuste por otros US$ 500 millones anunciado en marzo-, US$ 610 millones provendrán de la cartera que dirige Cristián Monckeberg (RN), superando con creces a las demás reparticiones (ver infografía).

Por esta razón, senadores y diputados oficialistas salieron a presionar al gobierno, advirtiendo los efectos en la reactivación económica y en la situación de las personas que podría provocar una decisión que califican como “poco prudente”.

Así, piden al Ejecutivo revaluar la decisión. Si bien explican que entienden la necesidad de recortar gastos en algunas carteras, creen que en Vivienda es inconveniente hacerlo, ya que esa área cumple un doble rol: por un lado, entrega beneficios sociales directos para miles de familias, y, por otro, este ministerio contribuirá a la necesaria reactivación económica a partir del segundo semestre.

En esta línea, el presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, David Sandoval (UDI), dice que “vemos (el recorte) con profunda preocupación y como una medida un poco inadecuada, toda vez que, ante la situación económica del país, el propio gobierno manifestó que era uno de los sectores que tenía mayor viabilidad para poner al país en marcha”. Por ello, dice que “esta situación amerita una profunda revisión por parte del gobierno, puesto que el problema sanitario también tiene que ver con no contar con una determinada cantidad de soluciones habitacionales”.

En ese mismo sentido, el senador Manuel José Ossandón (RN) afirma que “si hay un ministerio que no debería sufrir recortes es Vivienda”. A su juicio, “que el Minvu tenga menos plata significa que miles de familias tendrán que seguir esperando su solución habitacional y pasándolo mal”. Asimismo, el legislador subraya que “Vivienda siempre ha sido un gran generador de empleos y, en la etapa que viene, eso también será clave para la reactivación económica y combatir el desempleo; los recortes tienen que ir por otra parte, confío que el gobierno le va dar una vuelta”.

Según cuenta el diputado Frank Sauerbaum (RN), el tema fue debatido hace algunos días en su bancada, donde ya comenzaron a transmitir al gobierno “preocupación por los recortes en las áreas sociales, considerando que hay ministerios, como Vivienda, que no solamente entregan beneficios directos a las personas para mejorar su calidad de vida y su dignidad, sino que también generan empleo y focos de desarrollo”.

“Le pediría una revaluación al gobierno, en particular a la Dipres, porque esto no puede convertirse en un Bomberos 2, en que de la noche a la mañana nos enteremos que hay proyectos que son de mucha relevancia para la gente y que quedaron sin financiamiento”, agrega el diputado Andrés Longton (RN).

Su par UDI Sergio Bobadilla, quien integra la Comisión de Vivienda de la Cámara, explica que “es entendible que tengamos una redistribución de los recursos públicos para destinarlos a atender los requerimientos de esta pandemia, pero hay ministerios que por el tremendo beneficio social que entregan debieran mirarse con mucho cuidado”. Así, pide al gobierno “mirar con mucha detención los recortes que se van a hacer, particularmente el de Vivienda, ya que por el objetivo que tiene, sería una muy mala señal recortarle los recursos que, en definitiva, están orientados a los más vulnerables del país”.

Desde la Comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado Alejandro Santana (RN) enfatiza que “el Minis- terio de Vivienda no debiera ser el primero en la fila para efectos de ahorro fiscal, porque genera un efecto ne- gativo a los objetivos que se buscan cumplir, que, entre otras cosas, es hacer frente al desempleo”.

En tanto, su par de la UDI, Javier Macaya, pide al gobierno “flexibilidad” para evaluar los recortes. “Entendemos que hay que hacer un ajuste, pero hay que tener flexibilidad para ver partidas que sean importantes en el segundo semestre para la reactivación”, afirma.