Chile Vamos tras reunión de fuerzas políticas: “No le tenemos miedo a ningún mecanismo para continuar el proceso constituyente”

Tras la primera cita realizada hoy en el Congreso entre dirigentes de todas las fuerzas políticas, para dar inicio oficial al diálogo sobre las primeras tratativas con miras de habilitar un nuevo proceso constituyente, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, valoró que la continuidad del proceso constituyente quedara “radicado en el Congreso Nacional. Ese era el objetivo de la reunión de hoy y se cumplió con creces”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que en la segunda reunión que se realizará este lunes en la sede del Congreso en Santiago, la primera prioridad debe ser “habilitar la reforma constitucional que habilite la continuidad del proceso constituyente”.

Chahuán sostuvo que, en la cita, desde Chile Vamos señalaron que los tres partidos del conglomerado necesitaba “los tiempos necesarios” para poder internalizar cómo se realizará la continuidad del proceso, y que en ese sentido, ratificaron “nuestro compromiso por una nueva y buena Constitución para Chile”.

Asimismo, el líder de RN indicó que en la ocasión “nos encontramos con varias sorpresas respecto a que había distintos partidos que habían planteado mecanismos distintos para los efectos de poder avanzar respecto de ese proceso (...) y tomamos la decisión de que no avanzaramos en los temas de orden, que nos diéramos los plazos para que ello ocurriera, y propusimos la posibilidad de generar una comisión técnico política que pudiera abordar estas temáticas a partir del día lunes en adelante”.

Por su parte, el timonel de la UDI, Javier Macaya, indicó que “era muy importante esta reunión para trasladar formalmente al Congreso la continuidad del proceso constituyente y la reforma que se requiere”.

En este sentido, Macaya recordó que “nosotros dijimos y lo comprometimos en campaña y lo ratificamos el domingo, de que había que darle una nueva oportunidad al proceso constituyente, no va a haber mas oportunidades. Lo del fin de semana no fue el fin del proceso, tampoco fue el inicio del fin, quizás fue el fin del principio”.

“En el proceso originario uno tiene muchos errores que no puede volver a cometer. Ponerle pausa, reflexión y sentido de estado a esta conversación es muy importante. No hay que tomar decisiones apresuradas, tenemos una conversación que se retoma el lunes. Estamos convencidos de que tiene que ser fructífera, pero también hay aspectos formales que son importantes. No puede ser una conversación donde la fuerza política de 18 o 15 partidos, que son los movimientos de izquierda, esa no es la proporción que existe en la representación parlamentaria”, destacó el presidente gremialista.

Al respecto, sostuvo que “hay que ordenar la reunión, darle metodología y en función de eso, el próximo lunes retomamos la conversación sin definir mecanismos. No hemos cerrado en esta conversación eso. Hay personas que han plantado comisión de expertos, nueva convención e incluso un plebiscito de entrada. Nosotros no le tenemos miedo a ningún mecanismo como Chile Vamos, estamos disponibles a tener una conversación con todos los actores”.

Finalmente, la presidenta de Evópoli, Luz Poblete, indicó al finalizar la reunión que “este proceso, si bien tiene que cerrar su ciclo, tiene que avanzar sin prisa, pero sin pausa, tiene que ir en paralelo, y esa es la función y misión que tiene este Parlamento, de avanzar en paralelo y exigirle al gobierno de que se preocupe y ocupe de las necesidades y demandas de la gente, para que este Congreso pueda trabajar intensamente en sacar adelante aquellos proyectos legislativos en base eso”, añadió

“La propuesta que hicimos desde Chile Vamos, de poder avanzar en un comité de expertos, es para que este Congreso se pueda ocupar de aquellos problemas importantes y relevantes, en especial la seguridad y el costo de la vida, además de otras problemáticas en que la gente está cansada de esperar que avance, y nosotros en paralelo avanzar en el proceso constituyente”, sostuvo.

Republicanos: “Se necesita un nuevo plebiscito de entrada”

Durante esta tarde, el senador Rojo Edwards, el expresidente de Republicanos -partido que esta jornada se sumó a los diálogos en el Congreso- indicó que desde la tienda entienden que se debería realizar un nuevo plebiscito de entrada para definir el mecanismo del nuevo proceso constituyente.

“Hubo un plebiscito de entrada para un proceso, ese proceso fracasó (...) si se quiere armar otro proceso, cosa a la que nosotros no nos oponemos per se, (…) decimos que para abrir esa convención habría que hacer un plebiscito de entrada”, indicó en declaraciones a 24 H.

“¿Podemos abrir un nuevo proceso?, eso se puede discutir. Lo que no podemos es mentir respecto de lo que fue el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 (…) Venir a decir que ese plebiscito (de entrada) que se hizo años atrás es representativo para el infinito, para todos los procesos constituyentes que nosotros queramos (...), es una conclusión que es simplemente una falacia”.

En este mismo sentido, Chiara Barchiesi, la nueva jefa de bancada del Partido Republicano, señaló a la salida de la reunión que “nos damos cuenta como muchos están dando por obvio que los chilenos quieren un nuevo proceso constitucional, una nueva Convención Constitucional, y a nosotros nos da la impresión de que no es así, el triunfo del Rechazo del domingo fue contundente”.

Agregó que en este proceso de diálogo es fundamental escuchar a los chilenos. “Creemos que es necesario el diálogo, nosotros estamos dispuestos a escuchar, pero que no se puede dar por obvio ciertas cosas que no son obvias”, destacó.