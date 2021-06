Claudio Orrego: “El delegado tendrá que entender que el gobernador tiene la legitimidad ciudadana. Debe transformarse en colaborador más que competencia”

Hace 1 hora

Los candidatos a gobernador regional están en la recta final. Con 13 de las 16 regiones del país esperando definir a su autoridad elegida popularmente, uno de los duelos enfrentan a Claudio Orrego (DC) y Karina Oliva (Comunes). "No me meto en problemas partidistas, porque los problemas de nuestra región no son los de la izquierda o la derecha, sino que los de la gente", dijo el exintendente a días de la segunda vuelta.