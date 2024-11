Claudio Orrego, la reelección del ex-DC que le permite un nuevo aire a La Moneda

Con una evidente sonrisa llegó, a las 18.22, el actual gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego Larraín (indep.-ex DC), a su comando ubicado en la calle Nueva York, en la comuna de Santiago. Y es que a esas alturas, sin haber todavía un cómputo oficial, los distintos canales de televisión transmitían el conteo de votos de diversas mesas de la capital, los que mostraban una inclinación hacia su nombre en desmedro de su contendor, Francisco Orrego Gutiérrez (RN).

Mientras Orrego Larraín (57) empezó a saborear el triunfo, a casi cinco kilómetros de distancia en la calle Galvarino Gallardo, en Providencia, la carta de Chile Vamos comenzó a sentir el peso de la derrota. Los rostros de quienes lo acompañaban -entre ellos, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, y la familia del candidato- empezaron a cambiar y la desazón se instaló en el sector. No solo porque fuera perdiendo, sino porque esperaban que la disputa fuera más estrecha.

Claudio Orrego finalmente consiguió el 55,03% de los votos (2.512.009), mientras que Francisco Orrego logró el 44,97% de los sufragios (2.052.848).

Un poco después que arribara a su comando la actual autoridad de la Región Metropolitana, hizo lo propio la exalcaldesa y ahora subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. En esos momentos ya estaban en el lugar otros personeros del oficialismo, principalmente alcaldes, entre ellos, Tomás Vodanovic (Maipú), Claudia Pizarro (La Pintana), Karina Delfino (Quinta Normal) y Fares Jadue (Recoleta).

El ambiente estaba distendido y solo estaban a la espera de tener una mayor certeza de los resultados, lo que ocurrió cerca de las 19.00 con el primer cómputo oficial. Los gritos de alegría comenzaron a sentirse en el comando del ex-DC, de las personas que se encontraban apostadas a las afueras del lugar: “Claudio sí, otro no”, decían mientras hacían flamear las banderas que cargaban con el nombre de la autoridad. Y es que anotarse con el triunfo de la gobernación metropolitana era lo más codiciado de la segunda vuelta, ya que era considerada la “madre de todas las batallas”.

Aunque Orrego Larraín intentó durante toda la campaña instalar que su candidatura era independiente y transversal, lo cierto es que el gobierno del Presidente Gabriel Boric y los partidos que lo sustentan buscaron apoyar rápidamente su postulación. El propio Mandatario -en el encuentro que encabezó el 30 de octubre pasado, en el palacio presidencial de Cerro Castillo- puso la contienda por esa zona como prioritaria.

El Jefe de Estado y sus ministros estaban preocupados por los resultados y que los comicios se transformaran en un plebiscito a su gobierno. Por lo mismo, con números en mano, en Palacio respiraron tranquilos y celebraron el triunfo del ex-DC. Esto, en momentos en que atraviesan una de sus peores crisis con el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, acusado de violación, que los sigue golpeando.

De hecho, las intensiones del gobierno eran, en caso de que ganara Orrego Larraín, abrazar rápidamente ese triunfo y se evaluó invitarlo a La Moneda para la noche de este domingo. Sin embargo, esa convocatoria -según transmiten en el Ejecutivo- no alcanzó a materializarse durante la tarde, sino que lo hizo Boric durante la noche cuando lo llamó para felicitarlo. El Mandatario lo convocó para este lunes en La Moneda y el ex-DC accedió.

Y es que, una vez consolidado el triunfo de la autoridad, en el oficialismo varios comenzaron a transmitir que se demostró que el sector todavía tiene que fuerza y que la intención de hacer de estos comicios un plebiscito al gobierno -como un factor negativo- no le resultó a la derecha. En Palacio además reconocen que con estos resultados efectivamente “respiran más tranquilos”, que deben dar vuelta la página y empujar con fuerzas las reformas.

Más temprano, cerca de las 19.15, el candidato de RN llamó por teléfono al actual gobernador metropolitano. En dos minutos que duró el contacto, Orrego Gutiérrez felicitó a su contendor y reconoció la derrota. Casi diez minutos después, el ex-DC, flanqueado por distintos personeros del oficialismo, salió a celebrar su triunfo y se dirigió al público.

“Dijimos que esta era una campaña sobre la Región Metropolitana, sobre sus valores. Esa batalla la ganamos. Esta fue una elección de la región, no un plebiscito del gobierno”, manifestó energético la autoridad, quien consiguió su reelección.

Casi a la misma hora, en el comando de la carta de RN, la jefa de bancada de su partido, Ximena Ossandón, fue la primera en reconocer públicamente la derrota. “Claramente su pasado (pudo pasar la cuenta), pero sirve como aprendizaje”, dijo respecto a las razones del fracaso en relación al rol del candidato como panelista del polémico programa “Sin Filtros”, donde realizó controvertidas declaraciones.

Más tarde, a las 19.40, arribó a ese lugar la abanderada de la UDI, Evelyn Matthei, quien a su llegada sostuvo “lo de Pancho Orrego es una hazaña, nadie creía que iba a pasar a una segunda vuelta (…). Yo le vengo a dar un abrazo enorme, es la segunda persona que tiene más votos en Chile”.

Luego de su intervención, ingresó rauda al lugar, donde le entregó unas palabras al candidato perdedor e insistió que lo que hizo fue “una hazaña”.

A las 19.58, Orrego Gutiérrez salió a reconocer su fracaso. Con una guayabera floreada, fiel al estilo que usó en campaña, manifestó que “hicimos una campaña linda, propositiva (…). Estoy con una sonrisa en la cara por el cariño recibido en cada una de las 52 comunas”.

Además, recalcó que es la primera elección a la que se sometió y que “estamos contentos de haber recibido un espaldarazo” y le deseó el “mejor de los éxitos” a su contendor. Posteriormente, Matthei volvió a intervenir públicamente, destacando que el RN haya pasado al balotaje, en circunstancias que se creía que la actual autoridad ganaría en primera vuelta.

En la derecha improvisaron con el nombre de Orrego Gutiérrez y, por lo mismo, más allá de los resultados celebran haberlo posicionado como una nueva figura en el sector, en un contexto en que en los primeros comicios de gobernadores regionales de 2021, el bloque no pasó al balotaje.

La áspera campaña

La contienda no estuvo exenta de controversias. La actual autoridad difundió, como parte de su estrategia de campaña, propaganda paga en redes sociales de videos con alcaldes de la derecha con declaraciones favorables a su gestión durante actividades de la gobernación metropolitana.

Esa táctica generó molestia en Chile Vamos, pero Orrego Larraín y su equipo defendieron que los discursos de los jefes comunales del bloque constatan de forma fidedigna que el gobernador trabaja de forma transversal, sin importar el color político. Desde la coalición de centroderecha acusaron un intento por confundir a la ciudadanía y Matthei le pidió explícitamente a Claudio Orrego que no persistiera en su estrategia.

Los candidatos se enfrentaron en dos debates televisados: en Mesa Central de Canal 13 y en el noticiero de Mega. En el primero, y a propósito de la polémica desatada por el material de campaña utilizado por el actual gobernador, Francisco Orrego interpeló a Claudio Orrego.

“Claudio, te lo pidió Evelyn Matthei, te lo pidió Rodolfo Carter, te lo pidió José Manuel Palacios. Además, Evelyn Matthei te dijo ‘Claudio, por favor no lo hagas más’. Cuando una mujer dice que no, es no. Claudio, no lo hagas más”, afirmó el militante RN.

La frase del candidato a gobernador de la Región Metropolitana contra su contendor fue uno de los puntos más controvertidos del debate.

Pero más allá de eso, el camino de Orrego como la carta de todo el oficialismo junto a la DC no fue fácil. Y es que el abogado renunció a dicho partido a fines de 2022. Cuando ya tenía decidido competir por la reelección, sostuvo una reunión en abril pasado con su antigua colectividad, la que le ofreció competir en un cupo de ellos.

“La DC me ofreció inscribir mi candidatura como independiente. Les señalé mi conformidad en la medida que sea el candidato de todo el pacto, que es lo principal que hemos estado buscando: la unidad de todo el progresismo”, señaló en ese entonces.

Pero a esas alturas, aunque dentro del oficialismo contaba con el apoyo del Socialismo Democrático, no lo tenía del Frente Amplio y, en paralelo, tanto el PC como la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) querían disputar el cargo.

Ese escenario de disputa, sin garantías de ser la carta única del pacto electoral y pese a haber manifestado su voluntad de competir en un cupo DC, Claudio Orrego comenzó a reunir las 25 mil firmas que requieren los independientes para inscribir su candidatura.

De forma paralela, comenzó a concitar los respaldos de los alcaldes oficialistas de la Región Metropolitana, como el de Vodanovic, antes de que las colectividades adoptaran alguna definición. Esa estrategia de Orrego puso presión a los partidos de gobierno.

Finalmente, las colectividades oficialistas -a excepción del FRVS- y la DC apoyaron la reelección de Orrego Larraín. El objetivo, en todo caso, era ser reelecto en la votación del 26 y 27 de octubre. No lo logró y Francisco Orrego se transformó en la sorpresa de la noche.

Transversalizar su candidatura y buscar la masividad de los votos que entregan las comunas con mayores habitantes, fueron parte de la estrategia del ex-DC para el balotaje y, por lo mismo, usó los videos que incluyeron a personeros de la derecha. Incluso, aunque se retractó posteriormente, logró sumar el apoyo del alcalde electo de Titil, César Mena (Ind.-republicano).

Con el resultado, de dos millones y medio de votos, Orrego Larraín además se posiciona como un eventual abanderado presidencial de la centroizquierda. Su nombre, de hecho, está dentro de los que baraja el sector.

Los cálculos de la derrota

La derecha se entusiasmó rápidamente cuando Francisco Orrego pasó al balotaje. En las elecciones de octubre pasado, en la primera vuelta, Claudio Orrego obtuvo 1.644.699 de votos, mientras que la carta de Chile Vamos consiguió 1.176.628 de sufragios. El actual gobernador sacó ventaja en 46 de las 52 comunas de la Región Metropolitana. Solo perdió en Santiago, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Colina y Tiltil.

Aunque el ex-DC partió con ventaja, en los días previos a las elecciones de este domingo, en la derecha alcanzaron a ilusionarse y transmitían que la carrera se había estrechado y que los resultados sí o sí, serían voto a voto, lo que no ocurrió, aunque destacan la votación obtenida.

Santiago 24, de noviembre 2024 Francisco Orrego pierde las Elecciones para Gobernador de la Region Metropolitana. Javier Torres/Aton Chile

El poco tiempo de campaña y pasado como panelista del polémico programa “Sin filtros”, son algunas de las razones que esgrimen en la derecha para justificar la derrota de Orrego Gutiérrez. El militante de RN fue la carta que selló Chile Vamos a horas de la inscripción de candidatos a fines de julio pasado.

Antes el sector barajó nombres como el de la exseremi de Salud, Rosa Oyarce (RN); el de la exministra de la Mujer, Isabel Plá (UDI); la exministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar y el de la secretaria general de RN, Andrea Balladares, entre otros. Sin embargo, la mayoría no estuvo disponible para competir.

El abogado alcanzó notoriedad a propósito por su participación en movimientos durante el proceso constituyente. Uno de ellos fue “Con mi plata no”, que promovía la protección de los fondos de pensiones. A nivel mediático, su conocimiento despegó a propósito de su rol como panelista en Sin Filtros, donde protagonizó debates ásperos con dirigentes de izquierda.

Pese a la dispersión opositora -con Macarena Santelices del Partido Republicano, y Rodrigo Logan en representación del Partido Social Cristiano compitiendo en primera vuelta- Orrego Gutiérrez frustró el triunfo en primera vuelta que esperaba Orrego Larraín el 27 de octubre.

En los análisis más íntimos, el factor que señaló la diputada Ossandón -respecto a que le jugó en contra ser panelista de “Sin Filtros”- está dentro de las variables. Si bien se midieron atributos positivos como el carisma y ser frontal, ese estilo pudo haber sido resistido en grupos etarios mayores, menos conectados con el estilo “viral” de Orrego Gutiérrez

¿Hizo mella la utilización de figuras de la derecha en la campaña de Claudio Orrego? A horas de la derrota, es una incógnita y la mayoría se distancia de esa lectura. En el comando afirman que no hay cómo medirlo tan pronto, pero que sí será parte de los análisis. De todas formas, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, deslizó que al menos ayudó a la reelección del actual gobernador.

“El candidato incumbente Claudio Orrego basó parte importante de su campaña en videos y en imágenes de alcaldes de Chile Vamos (...). Lo que vimos acá fue a un candidato como es Claudio Orrego, que tiene experiencia, que es incumbente, ser desafiado por un candidato nuevo, y para ganar se vio en la necesidad de apelar a candidatos y a alcaldes de derecha para poder apelar a un público que no estaba llegando. De otro modo, él no habría ganado”, apuntó.

Así, en Chile Vamos aseveran que uno de los problemas es que no logró traspasar la barrera del 40% del votante de derecha -alcanzó un 44%-. Con todo, apuntan a que no es un mal resultado y se distancian de lo que califican como una “debacle” en Valparaíso, con la derrota de María José Hoffmann (UDI).

Orrego Gutiérrez, dicen en el sector, se posiciona como un nuevo liderazgo y queda aspectado para las parlamentarias del próximo año. El expresidente de RN Carlos Larraín se aventuró un poco más y lo propuso como abanderado del partido.