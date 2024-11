Claudio Orrego tras conseguir la reelección: “Ha ganado la moderación por sobre la polarización, el diálogo por sobre el insulto”

Luego de conseguir la reelección, el gobernador electo de la Región Metropolitana, Claudio Orrego Larraín (Ind.) entregó un mensaje a los adherentes que se reunieron frente a su comando en Santiago.

Orrego Larraín se posicionó por sobre su contendor, el abogado y panelista televisivo Francisco Orrego Gutiérrez (RN), con un 54,51%% de los votos procedentes del 55,64 % de las mesas escrutadas.

Rodeado de los alcaldes oficialistas que se sumaron de manera oficial a su campaña en esta segunda ronda, la autoridad electa confirmó que su contrincante lo llamó para reconocer su triunfo y agradeció a los jefes comunales presentes. “Fueron los primeros, antes que las fuerzas políticas en darnos su apoyo”, dijo.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

“Quiero agradecer también a las fuerzas políticas porque si bien yo soy independiente, siempre he creído en la importancia de las fuerzas políticas en la construcción de un mejor país. Quiero agradecer también a las personas del otro lado de la línea política, la gente más bien de la oposición que nos apoyó, teniendo el coraje de recibir muchas veces la crítica de los suyos, la gente de Demócratas, la gente de Amarillos, la gente de Una que nos una, el alcalde René de la Vega, todos los que del otro lado nos apoyaron, también muchas gracias porque esta es una tarea absolutamente compartida”, añadió.

El exDC, además, resaltó que la campaña electoral fue únicamente sobre “la Región Metropolitana, sobre Santiago, sobre sus dolores, sobre el tipo de liderazgo que requería esta región. Y quiero decirle a todos mis colegas que están acá, a todos nuestros amigos, que esa batalla la ganamos. Esta fue una elección de la región, no un plebiscito ni del gobierno ni de otra primaria presidencial, fue una elección para los santiaguinos, los habitantes de la Región Metropolitana”.

“Dijimos también que esto tenía que ver con un tipo de liderazgo, hoy día ha ganado la moderación por sobre la polarización, la cooperación por sobre la confrontación y el diálogo por sobre el insulto. Tenemos que aprender a trabajar entre todos. Por eso es que junto con la moderación, con la cooperación y también con el diálogo, creo que triunfó en esta elección una idea que instalamos desde el día uno y que no ha sido extinta de polémica, que es la transversalidad, que aquí no sobran manos, que aquí no sobra nadie, que ni Chile ni la Región Metropolitana es de unos pocos o solamente de los que piensan como yo”, destacó.

Adicionalmente, la autoridad metropolitana se dirigió a quienes votaron por su contendor: “También soy el gobernador de ellos y que voy a trabajar con ellos también como voy a trabajar por quienes votaron por nosotros. Aquí están las alcaldesas y alcaldes que me apoyaron, ellos saben que mi compromiso es a sangre y fuego, que voy a trabajar con los alcaldes y alcaldesas que me apoyaron, pero también con aquellos que votaron por mi contrincante”.

“Y lo más importante, quiero decirles que yo por lo menos entiendo la política como un arte de construir puentes entre personas que piensan distinto. Chile no le pertenece a un sector. Cada vez que un sector se ha arrogado al país o la región para sí mismo, nos ha ido mal. Tenemos que ser capaces de construir una región y un país entre todos y entre todas. Y ese es el mensaje de esta región y por eso termino diciendo el tercer triunfo que tenemos hoy día, el buen trato”, sostuvo.