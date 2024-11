Claudio Orrego supera a Francisco Orrego y consigue la reelección en la Región Metropolitana

Este domingo, Claudio Orrego Larraín (Ind.) consiguió ser reelecto como gobernador de la Región Metropolitana.

Orrego Larraín se posicionó por sobre su contendor, el abogado y panelista televisivo Francisco Orrego Gutiérrez, con un 54,51%% de los votos procedentes del 55,64 %.% de las mesas escrutadas.

Desde Chile Vamos han transmitido en otras ocasiones que en caso de que el panelista del programa Sin Filtros no obtuviera la victoria, los comicios de este domingo son una buena base para una eventual carrera al Congreso.

El gobernador de la RM -de profesión abogado y exministro de Bienes Nacionales y de Vivienda- apostó durante su campaña por implementar una agenda enfocada en la seguridad.

Para ello, el exDC pretende crear un programa regional de atención integral a las víctimas de delitos, expandir las patrullas regionales a las principales avenidas de la ciudad, establecer un observatorio regional de delitos e integrar a todos los municipios al sistema regional de cámaras de seguridad con inteligencia artificial.

Asimismo, planea extender el proyecto “Nueva Alameda” a otros ejes metropolitanos como la Gran Avenida y Santa Rosa. El programa se ha encargado de la limpieza de fachadas y monumentos, junto con la construcción de nuevas veredas, árboles y una ciclovía de alto estándar.

Pese a que contó con el apoyo del oficialismo en esta ronda, el exintendente de la RM se ha desmarcado de la coalición gobernante. “Yo nunca me he definido ni como oficialista, ni como opositor (...) Garantizo que voy a trabajar con todos los alcaldes desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, no sé si mi contendor pueda decir eso”, dijo a Radio Duna a mediados de noviembre.

La campaña a la gobernación

La campaña electoral para llegar al recinto ubicado en Bandera 46 estuvo marcada por tensos cruces entre ambos candidatos y sus respectivas coaliciones o bases de apoyo.

“Nunca en toda mi vida he insultado a alguien que piensa distinto, ni separado a los chilenos entre buenos y malos, nuestro contendor no puede decir lo mismo, es mucho más joven que yo y ya ha insultado a la mitad de Chile”, señaló Claudio Orrego en referencia a la participación de su contrincante como panelista de TV.

Desde el oficialismo, han cuestionado el rol de Francisco Orrego en la Municipalidad de La Florida. En agosto pasado, la Contraloría General de la República objetó su contratación aludiendo a que resultaba improcedente a las finalidades del municipio que Orrego Gutiérrez realizara minutas comunicacionales de análisis de contingencia política. “No resulta procedente que la Municipalidad de La Florida disponga contrataciones a honorarios para esa finalidad ajena a sus objetivos”, sostuvo el ente contralor.

La timonel y senadora del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, tildó a Francisco Orrego de “Pancho Malo”, en alusión al exbarrista y líder del denominado “Team Patriota”. Por su parte, el precandidato presidencial y diputado Vlado Mirosevic (PL) declaró que la carta de Chile Vamos “no está en su sano juicio para gobernar Santiago”.

Mientras que, Francisco Orrego cuestionó durante la campaña que su contendor contara con el respaldo del Partido Comunista y que a la vez difundiera videos en los que se apreciaba a alcaldes de derecha como Evelyn Matthei aprobando su gestión.

“Ha sido ha sido muy deshonesto en esta campaña. Es muy deshonesto apoyar a Irací Hassler, en Santiago; Emilia Ríos, en Ñuñoa, con Fares Jadue, en Recoleta, etc. y luego usar rostros de la derecha en su campaña, como Matthei, Carter y Palacios, con la intencionalidad de confundir al electorado. Y eso es primera vez que lo veo en política”, juzgó Orrego Gutiérrez.

Asimismo, ha cuestionado el contrato por $1.683 millones del Gobierno Regional (GORE) de la RM con la fundación ProCultura para la ejecución de un proyecto para la prevención del suicidio. “Hoy día hay una querella en su contra respecto de la cual él tendrá que dar explicaciones”, aseveró el abogado en conversación con ADN el pasado martes.