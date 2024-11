Los candidatos de izquierda que buscaron desmarcarse de La Moneda en campaña

De forma decidida, varios de los candidatos a la segunda vuelta de la elección de gobernadores -que concluye esta tarde- han dicho que este balotaje no se trata de un plebiscito al gobierno del Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, entre los postulantes que son respaldados por el oficialismo hay varios que pretendieron desmarcarse de La Moneda durante la campaña.

Ese es el caso de Claudio Orrego (independiente), actual gobernador de la Región Metropolitana, quien apuesta por su reelección. Luego de que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, confirmará que su colectividad lo respaldaría, desde la oposición comenzaron a cuestionarlo duramente y a acusar que él es el candidato del PC y el gobierno.

Ante esa arremetida, Orrego dijo a CNN: “Le pido a la gente que me evalúe a mí por mi trayectoria, más que por las alianzas políticas eventuales para una elección”.

Días después, reforzó ese mensaje al dejar en claro que él no es el candidato del oficialismo. “Represento una candidatura que es capaz de hablar desde la centroderecha hasta la izquierda, con actores muy distintos”, manifestó el exmilitante democratacristiano.

En esa línea, en varias oportunidades Orrego ha enfatizado que él fue capaz de reunir 26 mil firmas para inscribir su candidatura como independiente, y que lo hizo de esa forma pese a que recibió ofrecimientos de partidos para entregarle un cupo para competir. También ha destacado que recibió el respaldo de personeros más allá del oficialismo, como el vicepresidente de Demócratas Matías Walker, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) y el alcalde electo de Tiltil, César Mena, quien es cercano al Partido Republicano, entre otros.

El actual gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, siguió el mismo camino. Pese a que compite por la reelección a través de un cupo del Frente Amplio, ha dejado en claro que es independiente y que no dudará en criticar al gobierno del Presidente Boric en caso de ser necesario. En entrevista con La Tercera, él manifestó que “todo el mundo conoce que somos independientes y que tenemos una visión crítica de la gestión del gobierno en algunas áreas (...). Mi compromiso es la región. Cada vez que nos sentimos agraviados o maltratados, hemos alzado la voz con toda la fuerza”.

Además, aprovechó de calificar la reconstrucción por los incendios de febrero de este año llevada a cabo por el gobierno como un fracaso.

En La Araucanía, el candidato del oficialismo, Luis Penchuleo (Frente Amplio), no pasó a segunda vuelta. En ese escenario, algunos de los partidos de la alianza de gobierno optaron por respaldar al independiente René Saffirio, exmilitante de la DC que medirá fuerzas con Luciano Rivas, el candidato de la oposición.

Sin embargo, Saffirio ha optado por mantener la distancia con los partidos, con el fin de promover su independencia como un activo. “Si llego a la gobernación regional y tengo la responsabilidad de administrar los recursos públicos, quiero tener las manos libres para asignar el cien por ciento de los recursos al desarrollo y al progreso social y económico de la región, y no a satisfacer requerimientos de militantes de ningún partido”, afirmó el exparlamentario hace unas semanas.

En el caso de Ricardo Díaz, el actual gobernador de Antofagasta quien apuesta por su reelección, se desmarcó de una figura en particular del oficialismo. Luego de que la diputada Catalina Pérez -en ese momento, militante del Frente Amplio- lo respaldara, él rechazó el apoyo.

“Agradezco el apoyo que algunas colectividades han estado demostrando hacia nuestra candidatura. Sin embargo, en el particular, respecto de la nota que aparece, donde la diputada Catalina Pérez manifiesta cierto apoyo, quiero ser enfático, la ciudadanía conoce las historias de desencuentro que hemos tenido, conoce las distancias que tenemos respecto de nuestra mirada de la política y por lo mismo, como ella no ha sido parte de esta candidatura, no quiero su apoyo”, respondió el gobernador, quien compite en un cupo del PPD, según consignó el medio local Timeline.

En Antofagasta se da la particularidad de que dos candidatos del oficialismo llegaron a la segunda vuelta: Díaz y la exministra Marcela Hernando (Partido Radical), quien dejó el gabinete de Boric en agosto del año pasado. Durante su campaña, ella ha apostado por desmarcarse del oficialismo y hacer ver que su candidatura sería más transversal. “Existe una opción con la que se puede conversar y es Marcela Hernando”, afirmó el diputado José Miguel Castro, de Renovación Nacional, según publicó Timeline.

Aunque no se trató de un desmarque como tal, otro episodio llamativo de la campaña lo protagonizó el actual gobernador de O’Higgins y militante socialista, Pablo Silva. En una transmisión en vivo organizada por su colectividad, él reconoció que “la marca socialista no me ha ayudado mucho que digamos (...). Lo que pasó con el subsecretario (Manuel Monsalve) días antes (de la elección) también pesa. Cuando la gente escucha ‘PS’, no me ha ayudado mucho que digamos”, dijo en una transmisión en vivo.

Silva fue un paso más allá y planteó que “esperamos que el gobierno pueda dar una señal clara y tampoco seguir pegándose cagadas. Perdón que lo diga así, pero nos arrastran”.