Distancia con el oficialismo: la estrategia de René Saffirio para intentar arrebatarle la Gobernación de La Araucanía a la derecha

En la recién pasada elección de gobernadores, La Araucanía registró un récord. El primer lugar se impuso con 227.432 sufragios, la mayor cantidad de votos que una persona había recibido en la historia de esa región.

La cifra la alcanzó René Saffirio (Ind.). Sin embargo, la alta votación del ex DC no le sirvió para ganar en primera vuelta, pues se tradujo en el 36,77% de las preferencias. En segundo lugar quedó el único gobernador de derecha que había conseguido el puesto durante las primeras elecciones, en 2021, Luciano Rivas (Ind.-Chile Vamos).

Saffirio fue candidato fuera del pacto, consiguió las firmas para competir y optó por no negociar con el oficialismo. De hecho, el candidato más cercano a la alianza de gobierno fue el exdirector de la Conadi, Luis Penchuleo (FA), quien obtuvo el tercer lugar con el 11,45% de los sufragios.

El apoyo oficialista más explícito que tuvo Saffirio durante la primera vuelta fue de parte del Partido Liberal, principalmente a través de uno de sus personeros, el exdiputado Ricardo Celis. Aunque las acciones de Celis no han tenido buena recepción en el entorno del candidato a gobernador.

En la interna de los partidos de la alianza de gobierno afirmaban -previo a los comicios del 26 y 27 de octubre- que el candidato más fuerte era Saffirio y fijaron ciertos consensos para apoyarlo si pasaba a segunda vuelta. Pese a eso, previo y tras el triunfo, los acercamientos no se concretaron.

En la izquierda transmiten que el exalcalde de Temuco ha tenido una postura “dura” sobre su independencia y prefiere mantener distancia de las colectividades.

De hecho, Penchuleo mostró su apoyo y otros partidos oficialistas también han hecho lo propio de forma institucional, pero el candidato no ha salido a agradecer esos gestos y, por el contrario, ha remarcado públicamente que es independiente y no oficialista.

El diseño de cara a la segunda vuelta

¿Por qué tanto cuidado con la independencia? En el entorno del exdiputado DC aseguran que esto responde a distintos factores. Uno de ellos es la polarización que ven en La Araucanía, también el complejo ambiente que se vive respecto a la violencia y la corrupción.

Desde ese punto de vista, no aliarse con partidos y con figuras del oficialismo, agregan, “limpiaría” a Saffirio de vínculos que puedan perjudicarlo en la percepción ciudadana. Así, lograrían que sea visto como una alternativa distinta a la que tradicionalmente se expresa en una zona que consideran compleja desde el punto de vista político.

“Si llego a la gobernación regional y tengo la responsabilidad de administrar los recursos públicos, quiero tener las manos libres para asignar el cien por ciento de los recursos al desarrollo y al progreso social y económico de la región, y no a satisfacer requerimientos de militantes de ningún partido”, afirmó el exparlamentario a La Tercera.

Considerando lo anterior, en el equipo de Saffirio quieren posicionarlo entre las organizaciones sociales, apuntando, además, a los habitantes de la provincia de Malleco, donde recibió menos apoyo que en la provincia de Cautín (La Araucanía tiene solo dos provincias).

De hecho, a diferencia de lo que ha hecho con los respaldos institucionales del oficialismo, Saffirio no tiene problemas en agradecer públicamente los apoyos que, por ejemplo, obtuvo del Bloque Mapuche, donde participa el core electo Julio Marileo (Ind. FA); y del Consejo de Loncos de La Araucanía. En estos casos, la transversalidad política de las agrupaciones sería el argumento para no esquivar estos respaldos.

Otra lectura es que si ya consiguió una alta votación como independiente contra otros cinco competidores, también podría crecer en una segunda vuelta ampliando su diferencia respecto a Rivas.

Eso sí, la defensa de su independencia no será la única estrategia. En su equipo transmiten que será ineludible hablar sobre el actual gobernador y su relación con el caso convenios, ya que dos de sus excolaboradores están en prisión preventiva por una de las aristas de la investigación.

Eso mismo hizo que a Rivas no lo apoyara Evópoli en primera vuelta (ahora sí lo respaldan). Para el balotaje, republicanos y el Partido Social Cristiano dio libertad de acción a sus militantes.

Por ello, no sería extraño que en sus apariciones públicas, René Saffirio mencione este caso que podría seguir complicando a Rivas. Se espera que lo haga de forma directa hablando de su contendor o indirectamente planteando los problemas derivados de la corrupción.

Otro tema al que también apuntará, considerando su preocupación por los votos de Malleco, es la violencia rural.

De hecho, el mismo candidato lo enumera dentro de sus ejes programáticos, aunque no lo señala como una estrategia para obtener más apoyo en la provincia de Malleco. “Buscar seguridad no solo pensando en la forma de tener control sobre la delincuencia, sino además buscar que esa seguridad se construya con la comunidad y no solo para la comunidad. (...). Y lo otro es que la sanción nuestra a la delincuencia es a toda la delincuencia. No solo a quien se roba un celular, sino a los delincuentes de cuello y corbata que también se han hecho presentes en nuestra región”, añadió.

Aunque Saffirio apuesta a ganarle a Rivas, no será una elección fácil. En 2021, la carta de Chile Vamos le ganó en segunda vuelta al entonces PPD Eugenio Tuma (Amarillos), pese a que el otrora senador del Partido por la Democracia lo había vencido en primera instancia.