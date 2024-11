El diputado y candidato presidencial Vlado Mirosevic, entregó declaraciones en contra del candidato a gobernador regional Francisco Orrego, durante un punto de prensa realizado en la sede del Partido Liberal, ubicada en la esquina de París con Londres, Santiago.

Respecto a la segunda vuelta de gobernadores, en particular en la capital, afirmó: “Lo único que tienen en común Claudio y Francisco Orrego es el apellido, pero en verdad, Claudio Orrego tiene una gran trayectoria, capacidad de gestión y de diálogo”.

“En el caso de Francisco no podemos decir lo mismo. Más bien, es un polemista que se ha dedicado a destruir durante años, y por lo tanto yo no sé quién, siendo él gobernador, hipotéticamente, le va a contestar el teléfono para llegar a un acuerdo o para construir algo, para soluciones concretas para la gente de Santiago. Lo veo muy difícil. Y la verdad, yo creo que es parte del liderazgo que solo destruye y sinceramente, yo creo que no está en su sano juicio para poder gobernar Santiago”, comentó.

Vlado Mirosevic carga contra Francisco Orrego: “No está en su sano juicio para gobernar Santiago” FOTO: DEDVI MISSENE

Presupuesto

Sobre el presupuesto en seguridad, Mirosevic afirmó que “una de las buenas noticias de esta ley de presupuesto y también de las anteriores, es que el presupuesto en seguridad aumenta de manera acumulada un 15%. Es una gran noticia porque son miles de millones de dólares que el gobierno está poniendo sobre todo con foco en desbaratar a las bandas de crimen organizado”.

“Chile no puede cruzar una línea roja y un punto de no retorno respecto al crimen organizado. Para eso hay que ponerle plata a las instituciones, a las fiscalías y a las policías”, planteó.

Sobre la misma temática, añadió que “nos alegramos también de un aumento de 1.300 carabineros que van a estar en la calle y 250 funcionarios de la PDI que van a estar en los barrios y en la calle protegiendo y no haciendo labores administrativas como lamentablemente sucedía”.

“Para eso hemos aprobado la ley de recontratación, para que funcionarios en retiro puedan hacer las horas administrativas y con eso liberar a los funcionarios que puedan estar en las calles dando más seguridad. Por eso votaremos a favor del presupuesto sobre seguridad”, agregó.

Por otra parte, sobre el presupuesto del Ejército, dijo que este “ha mostrado su preocupación respecto del cumplimiento de la ley de infraestructura crítica en la frontera norte. Todo eso requiere presupuesto. Lamentablemente el Ejército ha presentado una alerta sobre no tener y no contar con las condiciones materiales y financieras para poder cumplir bien con esa labor”.

“Hago un llamado al gobierno a entregar todas las condiciones y el presupuesto necesario para que sigan resguardando nuestra frontera que ha disminuido sus ingresos en un cerca de 46% por pasos no habilitados. Eso es una buena noticia, pero hay que seguir con decisión y fortaleza para retomar el control de nuestra frontera”.

Finalmente, señaló sobre el presupuesto en salud: “Yo espero sinceramente que el ministerio de Hacienda llegue a un acuerdo rápido con los gremios de salud, con el Colegio Médico, porque no es posible que los hospitales públicos un trimestre antes de terminar el año, estén con faltas de presupuesto. Espero que el gobierno flexibilice este punto, lo acompañaremos en el Congreso, porque creo que la salud pública tiene que contar con el presupuesto necesario”.