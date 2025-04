Hacienda descarta represalias arancelarias y no ve por ahora una recesión en Estados Unidos

Una extensa conferencia de prensa entregó este jueves el ministro de Hacienda, Mario Marcel, donde explicó los alcances del alza arancelaria que comenzará a aplicar desde el sábado Estados Unidos a todo el mundo e incluido Chile de 10%.

“Como gobierno lamentamos profundamente estas medidas, particularmente el hecho de ser objetos de un arancel que no parece tener justificación. Estas obedecen a una visión del comercio mundial como un juego de suma cero, que Chile, por cierto, no comparte ni le ha tocado experimentar”, afirmó el secretario de Estado. No obstante, descartó que Chile aplicará represalias arancelarias.

Asimismo, explicó los efectos en Chile en una primera instancia, serán sectores de la agricultura los que podrían enfrentar pérdida de competitividad frente a productores estadounidenses, lo que podría contrarrestarse con la producción a contra estación.

01/04/2025 - MARIO MARCEL, MINISTRO DE HACIENDA - Mario Tellez / La Tercera

En ese sentido, enumeró algunos productos como la uva, el salmón, los arándanos, son algunos de los productos que en principio podrían perder competitividad frente a competidores domésticos.

Sobre las medidas que está tomando el gobierno al respecto, el ministro dijo que durante las últimas semanas se han realizado tanto un análisis de la vulnerabilidad que enfrentan los productos chilenos a la serie de posibles aranceles, junto con la búsqueda de alternativas para diversificar mercados.

En cuanto al TLC, el ministro dijo que “el mecanismo más inmediato que no requiere mayor gestión es la comisión administradora del TLC y esa es la instancia que se ocupará en un primer momento y después se evaluará cual es el grado de respuesta”.

Asimismo, explicó que dentro del TLC, hay un cláusula que se puede innvocar y que en este caso son “razones de seguridad nacional y que es parte de las exepciones que tiene el TLC con Chile dentro de ciertos márgenes no hay un espacio ilimitado. Si bien lo que se ha hecho EEUU está dentro de ciertos márgenes, eso no quiere decir que Chile no reclame esta medida, esta unilatelariad”.

Sobre los efectos macroeconómicos, el titular de las finanzas públicas sostuvo que “la economía de Estados Unidos puede tener una desaceleración importante o algunos trimestres donde la actividad caída. Las primeras reacciones de los mercados es que están esperando que debido al debilitamiento de la economía, la Reserva Federal pueda bajar más rápido las tasas de interés”.

En Chile, en tanto, dijo que “se vería afectado por los efectos de segunda vuelta, porque Chile frente a otros proveedores de EEUU no pierde competitividad, pero si la actividad de EEUU se debilita, y también la de China y de la Unión Europea y es algo más global, afectará a Chile”.