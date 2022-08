Comando del Rechazo decide no repetir polémico testimonio de joven travesti que no denunció violencia por un “acto de amor”

No salir a responder. Ese era hasta las 14 horas la postura que se habían impuesto en el comando de Chile Vamos, Republicanos y organizaciones civiles por el Rechazo (denominado “Franja Ciudadana por el Rechazo”) respecto de los cuestionamientos que hubo por la franja de ayer. En ella se podía ver el testimonio de Alejandro/Matilde, un joven travesti y trabajador sexual que fue atacado por un escopetazo de un cliente que le debía dinero. En ese registro audiovisual, comentó que no quiso denunciarlo para no afectar al hijo del cliente y que su papá fuera a la cárcel. “Fue como mi primer acto de amor”, relató.

“Un homicidio frustrado no puede quedar impune. Exigimos disculpas públicas a los líderes del rechazo por el video que aparece en su franja. Reiteramos: No denunciar un delito, no es ‘acto de amor’”, reaccionó mediante un video la Fundación Iguales, en el que aparece su directora Isabel Amor.

Incluso las palabras provocaron molestia en los propios dirigentes de derecha. De ahí que el comando de la Franja Ciudadana por el Rechazo adoptó una decisión: no volver a presentar el capítulo en otros episodios de la franja.

Las críticas provocaron que finalmente el comando debiera pronunciarse con una minuta que se difundió a los medios. “Valoramos el testimonio que de manera voluntaria y libre nos entregó Alejandro/Matilde, como parte de la Franja Ciudadana por el Rechazo (...) Al igual que en otros casos incluidos en nuestra franja de personas que manifiestan su opción por el rechazo, el de Alejandro/Matilde ha dado lugar a que sea blanco de múltiples ataques y descalificaciones”, consignó el comando.

Y agregaron que “hemos solicitado no emitir nuevamente el testimonio, teniendo en mente no revictimizar a quien solo quiso compartir su historia. Por lo mismo este martes se emitirá por última vez, ya que fue entregado al CNTV hace tres días. Lamentamos que alguien que solo quiso contar su testimonio de vida, y sus decisiones personales, junto al contexto en que las tomó, sin ningún ánimo de dar lecciones se vea sometido a este nivel de agresiones. Esperamos que el nivel del debate y de los argumentos en esta campaña, busquen informar y no descalificar a quienes participan de él”.

En otros círculos políticos de la derecha también generó roces. El tema se esperaba tocar en la comisión política de RN hoy, mientras que algunos dirigentes de las directivas de Chile Vamos pensaban que había sido un error el testimonio. Incluso desde los integrantes de la sociedad civil que están apareciendo en la franja del Rechazo hubo opiniones críticas internas.

“Hay que denunciar todo por supuesto, también las autoridades tienen que hacer la denuncia cuando vean algún delito (...) pudo haber sido una equivocación, pero lo que estamos sacando adelante es el profundo amor que tenemos por Chile, porque creemos que esta Convención se hizo con el sentimiento equivocado que es la rabia”, dijo Claudio Salinas, de la Casa Ciudadana por el Rechazo.

La polémica escaló aún más luego de que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunciara en Twitter que el testimonio supuestamente sería falso. Ello luego de compartir una entrevista en que el joven afirmaba que se dedicaba a la actuación. “Ahora me estoy dedicando a la actuación. Prontamente van a ver un proyecto que estoy haciendo con una productora por el tema de la Constitución. Ahora en agosto se va a lanzar”, decía en la oportunidad.

Sin embargo en el comando recalcan que el testimonio fue verdadero, y que Alejandro / Matilde se les acercó a ellos para hablar de su historia, y que en ningún momento el relato fue pauteado ni menos pagado.

En el comando ahora son conscientes de que el joven está siendo atacado y funado en las redes sociales por su testimonio, por lo que se contactaron con él durante la jornada y afirmaron que no quieren no seguir exponiéndolo.

De todas maneras, en privado quienes han estado a cargo de la franja no hicieron una autocrítica respecto del contenido transmitido. Algunos sintieron que el mensaje iba en la línea correcta, en torno al slogan que ha promovido la derecha de que la nueva Constitución debe ser hecha con “amor” y no desde la rabia.

Orellana: “Señal preocupante”

La polémica llegó a La Moneda. Tras la habitual reunión de los lunes entre el comité político y los partidos oficialistas, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, criticó la pieza audiovisual afirmando que ésta es una “señal preocupante”.

“Queremos expresar nuestra preocupación por el tono en el debate público desde ayer, nuestro país ha hecho esfuerzos consistentes desde el año 2013 por aumentar la representación jurídica para la población LGBTQA+ ante denuncias de agresión, discriminación a partir precisamente de la promulgación de la Ley Zamudio”, dijo la ministra.

“Creemos que es una señal preocupante el que se llame a no denunciar porque precisamente las cifras que manejamos gracias a las encuestas de la Subsecretaría de Prevención del Delito es que las personas de la comunidad no se atreven a denunciar, por distintos motivos, por temor a la discriminación y nos parece sobre todo que relativizar agresiones tan graves, aunque sean ficcionadas, como una que podría haber terminado en homicidio es preocupante”, cerró.