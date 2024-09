Comisión de Cultura de la Cámara exige a Francisco Vidal que se retracte por sus dichos de “picantería política”

“La comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, en su última sesión, acordó por mayoría de votos (...) oficiar a Ud., con el propósito de solicitarle que su calidad de presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile pida disculpas públicas por sus dichos en los que calificó las opiniones vertidas por integrantes de esta comisión en relación a las pérdidas millonarias de TVN, como ‘picantería política’”.

Así parte el oficio que esa instancia de la Cámara de Diputados acordó enviarle a Francisco Vidal -luego de un tenso debate que dieron los integrantes- con el objeto de que se retracte de los dichos que el mandamás de TVN lanzó contra los diputados de la UDI Felipe Donoso y el jefe de bancada del bloque, Gustavo Benavente.

Y es que, en conversación con radio Bío-Bío, el exvocero se refirió a la discusión que se dio en la comisión respecto del proyecto de ley que fortalece la gobernanza y el financiamiento de TVN.

“Han escuchado por horas este debate en la comisión, se ha explicado por arriba, por abajo, por el lado; es decir, o son ignorantes o no han escuchado nada. En consecuencia, el diputado Benavente y el diputado Donoso, lo que están haciendo es una picantería política”, señaló el presidente del directorio de la señal pública.

Junto con esta solicitud, también se le pide a Vidal que “explique las razones por las cuales el canal presentó pérdidas por $10.882 millones de pesos durante el primer semestre de 2024″.

En ese contexto, es que el diputado Donoso elevó la solicitud a la comisión presidida por Marta González (indep. -PPD) para que oficie a Vidal. Eso sí, previamente encontró una fuerte resistencia de los representantes del oficialismo.

La tensa discusión

Para explicar la petición, Donoso señaló que Vidal “en vez de decidir explicar lo que dice es tratar de manera grosera a diputados de la República, tratándonos de picantes”.

“Aprovechando que está presente la ministra Vallejo, lo que le pido a la comisión es que le pidamos por oficio al directorio de TVN que él pida disculpas y que explique cómo pierden 10 mil millones en el semestre y finalizado el semestre él aún no lo sabía”, complementó el parlamentario gremialista.

Comisión de Cultura. Foto: Segegob.

Sin embargo, rápidamente los representantes del oficialismo mostraron su negativa. El primero fue Sebastián Videla (indep., dentro del comité de los liberales y radicales), quien preguntó dónde había salido la publicación. “Si no mañana yo vengo a decir que cualquier persona dijo algo y nos endosamos una opinión que no es real. Me gustaría decirle al colega que dijera claramente dónde dijo el presidente del directorio eso”, planteó Videla.

Luego fue el turno de Daniela Serrano (PC), quien defendió al presidente del directorio del canal al señalar que Vidal “en ningún momento es una alusión directa a algún diputado en particular, entonces yo tendría mucho cuidado a propósito de que también en el hemiciclo hemos escuchado críticas que son más duras que aquella, pero cuando se habla de picantería política se hace alusión a una crítica política, no se habla de un diputado directamente ni se le ha faltado el respeto a su representación popular”.

Andrés Celis (RN) -quien fue en reemplazo de su par Jorge Durán-, expresó: “Si no está el acuerdo por los dichos de un presidente de un directorio de un canal público que trata de picantes a parlamentarios por dar una opinión por este déficit, perfecto, que no se envíe; pero si están los votos, que se remita la carta manifestándole el malestar nuestro por tratar a parlamentarios que son elegidos democráticamente, por tratarnos de ignorantes y picantes”.

De parte del oficialismo, la última en intentar sofocar el intento de la oposición fue Catalina Pérez (FA), quien partió señalando que “si yo pensara que cada vez que la oposición con los epítetos de grueso calibre que usa para referirse al gobierno se está refiriendo a un ministro en específico, esto estaría lleno de solicitudes de disculpa y hasta querellas”.

“No tiene nada que ver la alusión y caracterización que uno hace de un tipo de política, del sector que sea, a la alusión de un adjetivo específico a una persona, que no es en ningún caso lo que ha hecho el señor Vidal”, complementó Pérez. “Hay cosas que no ameritan, porque si no, no tendríamos ninguno de nosotros capacidad de calificar las posiciones políticas que el contrario tiene”, sentenció la frenteamplista.

Finalmente, el oficio se elevó luego de la votación de siete votos a favor -incluido el diputado oficialista Alejandro Bernales (liberal)- contra seis en contra.