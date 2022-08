Comisión investigadora PDI acoge testimonios de denunciantes de abusos sexuales en la institución

Este lunes, en la sede del Congreso en Valparaíso tuvo lugar una nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados instaurada con el objeto de reunir antecedentes sobre el actuar de las autoridades respecto a diversas irregularidades y un posible tráfico de influencias en la Policía de Investigaciones.

En la instancia, presidida por el diputado Miguel Ángel Calisto, los legisladores acogieron testimonios de denuncias de abusos sexuales en la institución.

La comisión conocida como PDI CEI2, recibió al exfuncionario de la policía civil, Jaime Miranda, la exfuncionaria de la PDI, Mitzi Liberona y la funcionaria Tania Jara.

Mitzi Liberona, trabajadora del Centro de Salud de la Policía de Investigaciones, que ejercía labores como química farmacéutica, denunció una agresión sexual cuyo expediente según afirmó estuvo un mes en un cajón sin haber sido entregado al Ministerio Público.

“Yo perdí mi trabajo y el imputado sigue intacto en una institución que lo avala”, lamentó.

La mujer cuestionó “el maltrato” de la institución, relatando que lo ocurrido “arrasó” con su integridad.

“Lamentablemente en Chile lo que las víctimas no consiguen en vida lo consiguen con su muerte. Recién ahí surgen las leyes que llevan sus nombres, pero no debe seguir sucediendo. Lo perdí todo, me trajo consecuencias familiares y a nivel personal. No funciono sin antidepresivos. Vivo con miedo. El sistema está diseñado para que los violadores sigan violando y las mujeres se maten. La PDI expresa abiertamente la duda ante la veracidad de mi declaración como víctima. Mi duda es: por qué la duda se genera ante mi testimonio y no ante la defensa del imputado”, inquirió.

“Aquí no solo me violó el agresor, me violó el sistema”, dijo en su exposición, agradeciendo haber sido escuchada.

Por su parte la comisaria Tania Jara, todavía integrante de la PDI que denunció también una agresión sexual, pidió “protección” por haber expuesto su denuncia. Afirmó sentirse acosada, dijo que funcionarios fueron al colegio en que estudia su hijo de seis años y que su trabajo estaba en riesgo.

“Estoy segura de que recibiré un llamado después de mi participación en esta comisión atentando contra mi carrera”, anticipó al comenzar su relato.

Jara afirmó que si llegaba a esta instancia era porque no encontró justicia ni cuidado en su institución.

La comisario enfatizó la necesidad de “derecho a la verdad, garantía de no repetición y reparación” en casos como el que ella enfrenta.

El diputado presidente de la comisión, Miguel Ángel Calisto, informó que iba a oficiar a la PDI para tratar esta situación con el director general Sergio Muñoz.

“Estas tres personas han sido tremendamente valientes por compartir estos momentos tan complejos de sus vidas”, manifestó la diputada Claudia Mix tras las exposiciones, haciendo hincapié en que no se debía olvidar su “calidad de víctimas”.

La diputada Camila Flores, por su parte, intervino para abogar por una sesión extraordinaria para que representantes de la institución entregaran sus descargos, lo que fue acogido por la instancia.

Al comenzar su trabajo la comisión acordó convocar a una sesión secreta a solicitud de los denunciantes. La próxima sesión tendrá ese carácter y con posterioridad se citará a las ministras del Interior, Izkia Siches, y de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.