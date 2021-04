Comisión mixta aprueba que alcaldes-candidatos retomen sus funciones hasta el 15 de abril

Luego de que la Sala de la Cámara rechazara esta tarde cuatro modificaciones hechas por el Senado al proyecto de reforma constitucional que posterga las elecciones por motivo del Covid-19, la Comisión Mixta que se formó para resolver las diferencias entre ambas cámaras aprobó una norma que permite a los actuales alcaldes, que buscan la reelección y que debieron abandonar sus cargos para asumir sus candidaturas, vuelvan a ejercer sus funciones en sus municipios desde que se promulgue esta ley hasta el 15 de abril, un mes antes de las elecciones.

Durante la jornada, la Cámara de Diputados había impugnado el rechazo registrado en el Senado a la redacción original del proyecto, donde se manifestaba que los alcaldes que se postulaban para un nuevo mandato y que se encuentren siendo subrogados, se mantendrían de esa manera hasta el día siguiente a la elección.

Esto, en el marco de la discusión del proyecto que aplaza las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes desde el 10 y 11 de abril hasta el 15 y 16 de mayo.

La normativa, que mantiene lo estipulado en la actual ley de elecciones, fue aprobada por siete votos a favor, dos en contra y una abstención. Ahora, junto a las otras indicaciones votadas en la comisión mixta, deberá ser vista este martes por las salas de la Cámara Baja y el Senado.

Durante la discusión en la Comisión Mixta, el diputado RN Andrés Longton solicitó que se votara el texto original que fue aprobado en primer trámite por la Cámara Baja, mientras que la senadora UDI Luz Ebensperger demandaba que se pusiera en votación una indicación del Ejecutivo que señalaba que los alcaldes podrían mantenerse en el cargo hasta el 28 de abril, el día anterior a la reanudación de la campaña electoral.

El texto aprobado fue redactado por el presidente de la Comisión, el senador independiente Pedro Araya y secundado por los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Francisco Chahuán (RN).

Durante la discusión, el senador Chahuán dijo apoyar el regreso de los alcaldes a sus funciones ya que estos “son absolutamente relevantes para la conducción de la atención primaria en sus municipios ante la pandemia de Covid”.

Aunque finalmente apoyó el acuerdo alcanzado en la comisión, el senador Huenchumilla indicó durante la discusión que no estaba a favor del retorno de los alcaldes ya que “aquí no está en juego el rol que cumplen los alcaldes ni su honorabilidad (...) Hoy el problema no es ese (...) Lo que estamos viendo son las reglas del juego para una elección, porque cuando los alcaldes vuelven en una campaña suspendida, no vuelven como alcaldes, vuelven como alcaldes candidatos y esa condición jurídica y política lo va a revestir en todo”.

Las otras discrepancias

En tanto, la Comisión Mixta mantuvo los otros tres puntos en discrepancia como salieron desde el Senado.

Respecto de la indicación del Senado que buscaba que los días de la elección, sábado 15 y domingo 16 de mayo, fuera declarados como feriados irrenunciables para todos los dependientes del comercio, la comisión se mostró a favor por seis votos a favor, tres en contra y una abstención.

Asimismo, se secundó la moción del Senado que rechazó que se mantengan los aportes a las campañas durante el período en que estas se encuentren suspendidas, al contrario de lo que pretendía la Cámara. La iniciativa tuvo seis votos a favor y cuatro en contra.

Finalmente, la comisión mantuvo el texto agregado por la Cámara Alta que permite la realización de una franja electoral televisiva de propaganda electoral para la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales.