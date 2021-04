Comisión Mixta pone presión al Ejecutivo para regular precios de fármacos: “La propuesta protege los intereses económicos de las farmacias y laboratorios, no a las personas”

Esta mañana, senadores y diputados de la comisión Mixta de Ley de Fármacos II, anunciaron que este jueves someterán a votación la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica, organismo que en abril de 2018 comenzó a desarrollar una revisión completa de la industria farmacéutica.

El resultado fue un paquete de 14 medidas cuyos objetivos generales son introducir más medicamentos bioequivalentes en el mercado, que se obligue a los médicos a recetar medicamentos sin marca, que se obligue a las farmacias a dispensar los medicamentos más baratos y que el Estado compre medicamentos de manera más transparente, eficiente y efectiva.

“Proponemos una reforma estructural que modifique la manera en que actúan los laboratorios, los médicos y las farmacias, cambiando la dinámica de la industria e introduciéndole más competencia”, precisó el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, en noviembre de 2019.

A dos años de dicha propuesta de la FNE, los senadores Guido Girardi, Carolina Goic, Rabindranath Quinteros, y los diputados Miguel Crispi, José Luis Castro y Víctor Torres, miembros de la Comisión Mixta de Fármacos II, acusan al Gobierno de entregar una propuesta que “no protege a las personas, sino a los intereses y negocio de las farmacias y laboratorios” por lo que procederán a zanjar la propuesta esta semana.

“En el caso de las farmacias, [la propuesta del Gobierno] instaura una seudo regulación para generar una falsa sensación de que se tiene control sobre ellas. Por otro lado, el Gobierno se ha negado a la regulación de precios en las clínicas, cuando para todo el mundo es evidente que el precio que se cobra es superlativamente mayor que en cualquier farmacias. Respecto a los laboratorios, la propuesta no se hace cargo de las demandas ciudadanas, desde el punto de vista de que haya una regulación de verdad para una baja en el precio de los medicamentos en general”, dijo el senador PS Rabindranath Quinteros.

“Esta comisión ha tenido toda la predisposición de buscar acuerdos que signifiquen un menor gasto en el bolsillo de todos los ciudadanos. Lamentablemente ha pasado más de un año, y vemos que no hay interés del Gobierno”, dijo Quintero.

El senador PPD, Guido Girardi, enfatizó que Chile “es uno de los países con los precios más altos de medicamentos y el gasto del bolsillo más alto. Un medicamento que en Chile vale $30.000m en Argentina y en Europa vale 6 veces menos”, ejemplificó.

“En Chile las rentas promedio son de 50% en laboratorios, y las cadenas también aplican una sobrerenta. Hay una competencia desleal entre cadenas y pequeñas farmacias independientes, que evidentemente son mucho más éticas que las cadenas grandes. Y tenemos también una suerte de indicación vertical, porque médicos que tienen incentivos para recetar los medicamentos más caros. Por eso esta ley intenta cambiar eso”, dijo el senador y médico.

“¿Qué es lo que dice el Gobierno? Dice ‘Miren, nosotros estamos dispuestos a una pequeña regulación de precios, pero no a los medicamentos que no tienen cobertura’. Pero justo lo que tenemos que regular son los que no tienen cobertura, porque los que sí tienen cobertura los entregan gratis porque son parte del GES o del beneficio en el sistema público”, argumentó Girardi acusando un “doble discurso” del Ejecutivo.

La senadora DC Carolina Goic, tras destacar que los principales temas para la ciudadanía son la salud y las pensiones, afirmó que como Comisión Mixta de Fármacos II han avanzado en la tramitación de esta ley “que se ha excedido más de lo prudente y creemos que es momento de terminar”.

“Hemos permitido que en nuestro país los medicamentos sean un negocio, como lo es la compra de un celular o de un par de zapatos. La regulación que estamos estableciendo al menos avanza, en parte, en impedir utilidades multimillonarias a costa de personas enfermas”, dijo Goic.

“Ojalá el Gobierno entienda y se abra a respaldar las facultades del Estado, de aquella institucionalidad pública, para regular los precios de medicamentos (...). El llamado es al Gobierno a que se abra a zanjar esto como un acuerdo y no lo que hemos visto en otras legislaciones, la vía del Tribunal Constitucional que no le sirve a las personas que hoy día tienen que destinar buena parte de su presupuesto a la adquisición de medicamentos”, dijo la senadora DC.

El diputado RD Miguel Crispi, presidente de la Comisión de Salud, expresó haberse “sorprendido de mala manera” ante la propuesta del Ejecutivo. “Luego de un año, la respuesta del Gobierno es una defensa a la industria farmacéutica, es generar todo tipo de resquicio para que al final los pacientes queden igual de indefensos frente al abuso de los precios, frente a un bien esencial como son los medicamentos. Y en eso no podemos seguir esperando”.

De allí que anunciara que este jueves 15 de abril, someterán a votación una indicación basada en la propuesta de la FNE. “Aún albergo la esperanza de que el Gobierno llegue con una posición distinta este jueves. No en función de los intereses de la economía, si no, vamos a votar la propuesta de la FNE”, dijo Crispi.