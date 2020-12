Comisión mixta sobre escaños reservados pide facilitar tarea al Servel para elección de constituyentes indígenas

La comisión mixta que discute sobre los escaños reservados para los pueblos originarios en la convención constuticional acordó este lunes -en el primero de sus tres días de sesiones- trabajar para facilitar el camino al Servicio Electoral (Servel) en la búsqueda de una fórmula para establecer el criterio para la elección de constituyentes indígenas.

Esto, luego de que se mantuvieran las posiciones contrarias de la oposición y el oficialismo. La primera plantea que debe respetarse el 12,8% de población que se autodefinió como indígena en el último censo, y que sean estos quienes, al momento de votar, puedan identificarse como pertenecientes a un pueblo originario para así elegir a los constituyentes indígenas.

En tanto, desde el oficialismo se busca crear un padrón electoral indígena administrado por el Servel. En él se podrían inscribir quienes acrediten su pertenencia a algún pueblo originario, con daros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

En la ocasión, el director nacional del Servel, Raúl García, afirmó que se genera un problema operativo al intentar decidir entre hacer un padrón indígena -dónde además existiría un problema de plazos frente a lo próximo de la elección (11 de abril de 2021) y la fuente que se usaría para confeccionarlo, como la Conadi o la autoidentificación- o si se debe optar por la autoidentificación al momento de la elección.

“Hay aspectos operativos de la manera en que se están proponiendo estos escaños que no son menores y también hay toda una dimensión de costos que no soy capaz de meter los números en la calculadora porque la cifra es gigantesca. Tenemos que manejar cédulas en todas las mesas y locales del país”, dijo García.

Por su parte, el consejero del Servel Andrés Tagle sostuvo que “la opción de crear un padrón voluntario donde la persona pida votar por pueblo originario se perdió. No hay tiempo para hacer eso, menos en situación de pandemia o con clave única, es una cosa que no alcanzaría a llegar a todo el mundo”.

Agregó que ante este escenario, podrían hacerse dos cosas: “Una, separar los padrones, a los que tienen calidad indígena y ‘obligarlos’ a votar por un candidato de pueblo originario, eso es una cosa terriblemente forzada. U otra, es ‘marcar’ a la persona, tomando la base de datos Conadi, (...) con la calidad del pueblo originario”. Eso podría hacerse hasta 60 días antes de la elección.

Propuestas parlamentarias

En la ocasión, el senador RN Rodrigo Galilea destacó que para crear el padrón electoral, se puede tomar “como base el padrón Conadi (...) le sumamos a quienes tengan primer o segundo apellido mapuche” y además añadir a quienes no aparezcan en este padrón de la Conadi, presentando una declaración jurada que acredite su pertenencia a un pueblo originario.

En este sentido, el diputado Leonardo Soto (PS) sostuvo que “hay una imposibilidad física de crear un padrón especial para pueblos indígenas en los tiempos previos a al elección del 11 de abril”.

En este sentido, sostuvo que el planteamiento del oficialismo “provoca más complicaciones, por que lo que hace es excluir del proceso constituyente, y ante los riesgos de ambas posturas me parece que sería más razonable abrir los criterios de votación a través de un sistema de autoidentificación”.

Tras cartón, la senadora UDI Ena Von Baer indicó que no se trata de excluir, sino de darle legitimidad al proceso. “Hay que generar un padrón de alguna manera, porque si no vamos a tener que hacernos cargo de que cualquiera vote, aunque no tenga ninguna relación, por los escaños reservados”. Por este motivo afirmó que “tener definido el padrón antes de la elección es súoerrelevante para la transparencia y creo que hay mecanismos para hacerlo”.

El diputado independiente René Saffirio fue más allá del término de autoidentificación y planteó que cualquier persona pueda votar por un constituyente indígena el día de la elección. “No veo por qué si un miembro de una etnia puede votar por una persona que no es candidato indígena, no pueda ocurrir a la inversa”.

Por su parte, el diputado DC Matías Walker indicó que es “inoficioso seguir discutiendo sobre las características de un registro que se ha señalado por el Servel que es imposible a estas alturas confeccionar (...) la realidad es que estamos a fines de mes de noviembre y debemos tomar una decisión (...) de cómo hacer viable la autoidentificación y cómo el Servel puede ayudar en eso”.

Finalmente, el presidente de la comisión, el senador PS Alfonso de Urresti, indicó que la instancia le solicita “al Ejecutivo y al Servel que tomen una decisión para facilitar el proceso”. “Tenemos que simplificar la situación, dar un acceso lo más garantizado posible”.

Al respecto, llamó a no “exponer al Servel a una situación imposible” y tomar una decisión que permita “simplificar y facilitar el acceso para que tengamos una convención constitucional lo más diversa y representativa, que nadie se sienta excluido”.