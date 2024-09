Comisión no otorga unanimidad a nominaciones del Ejecutivo para la Corte Suprema

Solo por mayoría, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado manifestó su conformidad con la propuesta del Ejecutivo para que Jessica de Lourdes González Troncoso y Mireya López Miranda asuman como ministras de la Corte Suprema.

Ambas magistradas expusieron ante la comisión este lunes en la sala de sesiones del edificio sede del Congreso Nacional en Santiago.

La senadora de la Unión Demócrata Independiente Luz Ebensperger no otorgó la unanimidad para informar a la Sala de la Cámara Alta que la magistrada González cumple con los requisitos de idoneidad para asumir en el máximo tribunal. La legisladora de oposición hizo ver que tampoco estuvo de acuerdo con la propuesta cuando López fue presentada como carta para la Suprema el año pasado y luego se retiró su postulación.

Desde el oficialismo, en tanto, la senadora del Partido Comunista Claudia Pascual hizo lo propio respecto a Mireya López. “No he logrado convicción en esta postulación. No me pronunciaré”, señaló.

Desde el mundo de agrupaciones de familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos en la dictadura chilena más reciente, la postulación de López era resistida por fallos en los que aplicó la figura de media prescripción.

Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, se refirió a este asunto en su presentación ante los integrantes de la comisión, haciendo ver que el criterio de la magistrada había cambiado en consonancia con recomendaciones de tribunales internacionales. Ese planteamiento hizo que el socialista Alfonso de Urresti, presidente de la instancia legislativa, se manifestara a favor de la propuesta.