Comparación con gobierno de Piñera, dardo a la derecha y anuncios locales: los énfasis de Boric en acto por tercer aniversario

El Presidente Gabriel Boric encabezó la mañana de este martes 11 de marzo un acto ciudadano en la comuna de Renca con motivo del tercer aniversario de su gobierno.

En la actividad, el Mandatario estuvo acompañado de sus ministros y colaboradores, en medio de un golpe de timón para enfrentar su último año en La Moneda, que en la jornada de este lunes estuvo marcada por las salidas de Maya Fernández del Ministerio de Defensa y de Miguel Crispi de la jefatura de asesores del Segundo Piso de Palacio.

Lo que se sumó a la renuncia previa de Carolina Tohá al Ministerio del Interior, el pasado martes, para dar inicio a su carrera presidencial.

En su discurso, hizo un guiño a este escenario que enfrenta su administración, al señalar que se está iniciando “el último año de gobierno hoy día y algunos hablan también desde la comodidad de los diarios o algunos programas de televisión de que este último año el gobierno ya empieza a despedirse”.

“Yo les digo, acá no hay despedida hasta el último día de mandato”, recalcó, para después hacer una analogía futbolera: “Si a mí en el minuto 60 de un partido alguien me invitara a quedarnos tranquilos o de brazos cruzados o dejar de correr, yo a ese hincha no lo llevo nunca más al estadio o a ese jugador lo saco inmediatamente de la cancha. Al minuto 60 el partido está en juego y en disputa, si estamos perdiendo lo damos vuelta, si estamos empatando se gana y si estamos ganando hay que defender el resultado”.

“Nos quedan 30 minutos de partido, el 25% del gobierno es mucho tiempo y por eso yo le he dicho a mi equipo que tenemos que estar a firme con la gestión para consolidar lo que hemos avanzado”, agregó en el mismo tono.

Comparación con gobierno de Piñera

En su intervención, el Jefe de Estado también destacó los avances de su administración, poniendo énfasis en materia de seguridad, entre otros tópicos.

“Este gobierno es el que no solamente ha aprobado más leyes en materia de seguridad para endurecer penas cuando es necesario, para mejorar la infraestructura carcelaria, para crear el Ministerio de Seguridad, para tener un ministerio exclusivamente dedicado a materia de seguridad, para también perseguir de mejor manera al crimen organizado, al narcotráfico, a los delitos de cuello y corbata, que también son delincuentes. Y la corrupción, por cierto, a eso me refiero, exactamente. Venga de donde venga”, recalcó.

Seguidamente, Boric se refrió al fortalecimiento de las policías durante su mandato, haciendo una comparación con lo que fue la gestión del fallecido expresidente Sebastián Piñera en su segundo periodo.

La última conversación de Gabriel Boric y Sebastián Piñera

“También hemos fortalecido a nuestras policías. En el gobierno anterior, y creo que es importante decirlo, no hubo ningún aumento presupuestario para nuestras policías. Y hoy día hemos invertido significativamente para cuidar también, en otra dimensión, a quienes nos cuidan. A Carabineros de Chile, a la PDI, a Directemar. Porque sabemos, cuando vamos a los barrios, a cualquier lugar, nos dicen, ‘necesitamos más carabineros’”, apuntó.

En esa misma línea, destacó que al llegar al gobierno, “los homicidios estaban al alza” y que en estos tres años “se ha logrado quebrar esa curva”. Aunque dijo que “no es suficiente” y que él no se contenta con eso. “Pero estamos avanzando en la dirección correcta”, expresó.

Dardos a la derecha

En el inicio de su alocución, en lo que pareció una salida de libreto, el Presidente también se refirió en duros términos a la oposición, dado el intento de censura -esta misma mañana- a la mesa de la Cámara de Diputados, liderada por Karol Cariola (PC), tras la revelación de los chats de la parlamentaria con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), en medio de la investigación por el caso Sierra Bella. La legisladora sorteó por tercera vez una moción de la derecha para sacarla de la testera.

“Por segunda vez, la derecha intentó censurar a la mesa que preside Karol Cariola, por segunda vez esa censura fue rechazada (es tercera vez). Yo le diría a la derecha que en vez de todo el tiempo que le dedican a estas cosas, se preocupen de las cosas que realmente le importan a la ciudadanía, que logremos sacar adelante proyectos que están esperando hace mucho tiempo y que nos pongamos todos a trabajar”, cuestionó.

Y luego agregó: “Este es un año muy intenso y no (da para) tanta pelea que al final es absurda, que no convoca y que efectivamente quita mucha energía. La gente nos quiere ver trabajar por Chile. Cuando logramos trabajar por Chile unidos, logramos cosas que son importantes”.

Más adelante, el Mandatario también criticó a “columnistas que desde la comodidad de sus columnas escritas en el sector oriente de Santiago, decían que el gobierno tiene que abandonar las grandes reformas”.

“Sacamos el cumplimiento tributario para que los más ricos dejen de eludir o evadir impuestos y paguen más y sacamos adelante la reforma de pensiones. Porque somos porfiados. Porque tenemos convicción de que Chile puede ser más justo”, dijo.

Anuncios locales

En la oportunidad, el Jefe de Estado además hizo algunos anuncios para la comuna de Renca.

“Donde el Estado se hace presente en todas sus dimensiones retrocede la delincuencia. Por eso, la recuperación del Parque Renca, cuyas obras comenzaron en febrero del 2025, es una prioridad. Y lo vamos a terminar a la brevedad, para que las familias vuelvan a disfrutarlo con más luminarias, con un perímetro cerrado”, se comprometió.

Asimismo, destacó que el programa Chile Cuida “va a tener más presencia también acá (en Renca), complementando la pega que ya hace el municipio. Con Renca te Cuida, con el bono de inclusión laboral para mujeres cuidadoras, con el primer Centro Comunitario de Cuidado en Renca, para las mujeres que cuidan”.

Presidente Gabriel Boric. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

“En materia de vivienda también estamos avanzando. En Renca ya hemos cumplido el 75% de la meta que teníamos del Plan de Emergencia Habitacional. Y este año, y esto es un tremendo mérito de gestión, va a estar operativo el nuevo Cesfam”, añadió.

En materia de transportes, dijo que “a fines de este año, Renca va a tener más del 90% de su flota de buses de alto estándar. Y estamos trabajando firme para que en unos años más Renca viva la verdadera revolución de su conectividad con la llegada de la línea 7 del metro y el Metrotren también Santiago Batuco. Esas son pegas de Estado. Son pegas que van más allá de un gobierno. Pero que cada gobierno tiene el deber de trabajar firme y cumplirla”.