“Completamente absurdas”: Tohá responde a Maduro luego de que acusara a Chile de “entrenar” a manifestantes

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó las declaraciones del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, en que acusó que Chile y Perú tendrían “centros de entrenamiento” de manifestantes antigubernamentales, a esto la secretaria de Estado respondió señalando que son “completamente absurdas”.

Fue durante el lanzamiento de la Escuela de Formación Social de Prevención y Seguridad Comunitaria en la comuna de La Granja que la ministra del Interior fue consultada por los dichos de Maduro, quien luego de la detención de manifestantes en el estado de Nueva Esparta, afirmó que “todos los que fueron capturados en los destrozos, vienen entrenados de Chile y Perú, de centros de entrenamiento en Chile y Perú”.

“Respecto a las declaraciones del Presidente Maduro, queremos decir, en primer lugar, que son completamente absurdas”, indicó Tohá. Añadiendo que “Chile es un país democrático, ha dado pruebas de ello y de su consistencia, y una cosa que no hacemos es aquella que él mencionó”.

“Pero no solo son absurdas, sino que recuerdan otras declaraciones similares que uno ha escuchado en otro momento, esa no es la forma de enfrentar las crisis al interior de los países, no es la forma de explicar los conflictos sociales, no lleva por buen camino a nadie”, afirmó la ministra.

Por otra parte, se refirió a la petición del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para que se acelere la investigación de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y para, además, emitir una orden de detención en su contra.

Tohá explicó que esta iniciativa es solo del secretario general Almagro y que “los países no han sido convocados, ni han sido parte de esa resolución, ni invitados a ser parte de esa resolución”.