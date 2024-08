Con ausencia de la ministra Orellana: Comisión de Mujeres abordó despido de Isabel Amor de Sernameg Los Ríos

Durante la tarde de este miércoles, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados abordó el despido de Isabel Amor de la dirección de Sernameg Los Ríos a dos días de asumir en el cargo. Aunque la ministra de la Mujer, Antonia Orellana y la directora del Sernameg, Priscilla Carrasco, fueron citadas para rendir cuentas sobre la desvinculación, excusaron su ausencia, porque debían asistir a una actividad internacional de la OEA en Chillán, región del Ñuble.

La controversia comenzó cuando la profesional argumentó que su salida respondía a la condena que cumplió su padre por violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura, versión que fue desmentida por Orellana, quien se ajustó a mantener las razones de “perdida de confianza” esgrimidas por Sernameg.

Antes de ingresar a la comisión, Amor se refirió con CNN sobre la ausencia de la titular: “Me parece irónico porque en esa actividad (OEA en Chillán) yo hubiese estado si es que el Sernameg no me hubiese contratado, yo vivía en Ñuble”.

Así, la que fue directora durante dos días de Sernameg Los Ríos, expuso solamente ante las parlamentarias: “Estoy aquí por mi honra, mi nombre, mi carrera de más de diez años en derechos humanos. Me despidieron acogiéndose a una causal que es conocida y valida, pero que no se puede usar para casos de discriminación. Estoy consciente de que mi caso se usa políticamente, para un lado, para otro”.

En esa línea, añadió: “No me dieron ninguna explicación, me dijeron que se había perdido la confianza. Puedo entender que la hija de un acusado por tortura no tenga un rol relevante, lo que no puedo entender es que me hayan elegido”.

“Si al gobierno le molestaba, podrían no haberme contratado y ya está”, sostuvo Amor.

Tras la intervención de las diputadas, la comisión acordó invitar a la ministra para la próxima sesión, fijada para la primera semana de septiembre.