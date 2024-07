“Condenables” y “miserables”: diputados de oposición niegan ingreso a Sala a hija de 2 años de Camila Rojas y desatan críticas oficialistas

Un tenso episodio se vivió este jueves en la Cámara de Diputados, y es que en medio de una sesión de la Sala, dos parlamentarios de oposición no quisieron dar la unanimidad para que la hija de 2 años de la diputada Camila Rojas (FA) estuviera presente en el hemiciclo.

Mientras el diputado Andrés Celis (RN) hacía una intervención sobre la conservación y protección del campo dunar de Concón, el vicepresidente de la Corporación, Eric Aedo (DC) solicitó hacer una pausa. “Camila en la formalidad debo pedirte que no esté un pequeño en la sala por favor”, señaló Aedo, para luego explicar que “reclamaron” por la presencia de la menor.

Las alertas en el hemiciclo se encendieron de inmediato. De hecho, la diputada Marisela Santibáñez (Ind.) solicitó rápidamente la palabra para exponer su postura. “Quisiera saber en qué parte del reglamento dice que no pueden haber niños, cuando acá los hijos del diputado (Mauricio) Ojeda han estado con nosotros, los hijos del diputado Tomás de Rementería (...) me acuerdo perfectamente cuando la diputada Camila Vallejo, hoy día ministra, tenía recién nacida a su hija”, dijo Santibáñez, quien además cuestionó: “¿Dónde está el jardín para que tengamos a nuestros niños?”.

Acto seguido, el prosecretario de la Cámara Baja, Luis Rojas, debió dar cuenta de lo que dice el reglamento al respecto. “Reglamentariamente en la Sala solo pueden estar los parlamentarios, salvo acuerdo unánime del pleno”, señaló.

Así las cosas, el vicepresidente de la Cámara procedió a pedir la unanimidad para así permitir la presencia de la niña, la cual fue negada.

Según la diputada Rojas fueron dos diputados del Partido Republicano los que no dieron la unanimidad. “Mi hija tiene dos años y la he llevado tres veces a la Cámara. Tengo claro que por reglamento no puede ingresar a la Sala a menos que haya unanimidad, sin embargo, y como estaba inscrita para intervenir entré a la Sala y la diputada Emilia Schneider (FA) iba a verla afuera unos minutos, estábamos en eso, no fueron más de cinco minutos, pero en esos minutos pidieron sacarla, mis colegas diputadas pidieron la unanimidad para que se quedara pero dos republicanos no dieron el acuerdo (...) Miserables lo encuentro”, publicó en X.

Consultado por La Tercera, el vicepresidente, quien se encontraba liderando la testera en ese momento, señaló que uno de los dos diputados que se negaron a dar la unanimidad fue Johannes Kaiser (Ind.-exrepublicano).

Las duras críticas del oficialismo

La situación desató las críticas de varias figuras políticas, entre ellas, la portavoz del Ejecutivo, Camila Vallejo. “Es urgente y necesario que nos involucremos colectivamente en la corresponsabilidad de los cuidados. En el Congreso y en cualquier espacio laboral, el criterio y la empatía son fundamentales para que podamos seguir avanzando como sociedad. Actos como estos son condenables y seguiremos trabajando para reivindicar las labores de cuidado que mayoritariamente nos toca realizar a las mujeres. Un abrazo y todo el apoyo a la diputada”, posteó la secretaria de Estado.

De igual manera, la diputada Schneider publicó: “Así con los que se dicen pro vida. Mi apoyo y cariño a la diputada y su hija, que se porta excelente por lo demás”.

En una línea similar, la diputada Lorena Pizarro (PC), quien reaccionó en el momento, señaló que si bien el reglamento debe respetarse, “el límite es cuando esa regla violenta. Me parece extremadamente violento que una guagüita tenga que salir de esta Sala, y no estar cerca de su mamá, porque lo dice un reglamento que no afecta en nada el funcionamiento de esta Sala. Si yo hubiese estado con una de mis hijas acá, no hubiese salido de la Sala, aunque se hubiera tenido que interrumpir la sesión”, dijo.

Consultados por este medio, desde el Partido Republicano señalaron que no se referirán al respecto.