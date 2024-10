Constanza Martínez afirma que el objetivo del FA es la reelección de alcaldes que recibieron “municipios en el suelo”

A tan solo minutos de que se cierren las urnas que definirán a las próximas autoridades locales y regionales, en el programa Desde la Redacción de La Tercera, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo que la expectación de la tienda va en la línea de aumentar el número de concejales y la reelección de las alcaldías a su cargo, tal como Maipú (Tomás Vodanovic), Viña del Mar (Macarena Ripamonti) y Ñuñoa (Emilia Ríos).

En esa línea, destacó: “A nivel de alcaldía nosotros recibimos varios municipios quebrados en el suelo. En el caso de Viña del Mar, Maipú, Ñuñoa, Melipilla, teníamos déficit altísimo, y nos hicimos cargo de esos municipios en el suelo con, a nuestro juicio, una muy buena gestión centrada a las personas. Por lo tanto, creo que el que podamos reelegir a nuestros alcaldes que están en ejercicio también, sin duda, es un objetivo a seguir”.

Al ser consultada por la gestión de Tomás Vodanovic, que se posiciona como el gran ganador de la populosa comuna, señaló: “Esperamos que esa buena gestión esté refrendada por las personas. Hemos visto, yo he estado en campaña con él, he estado con las dirigentes de Maipú. Ayer me tocó acompañarlo a votar y se siente ese espíritu de reconocimiento a un trabajo que ha sido serio, irresponsable y poco estridente. En un momento donde la política está muy llena de calificativos, creo que Tomás ha demostrado con hechos que se pueden hacer las cosas distintas y creo que eso ha sido un sello en general de nuestras alcaldías a lo largo del tiempo”.

En cuanto a la mira de un nombre para las presidenciales, la timonel frenteamplista indicó que será definido en una “discusión de presidenciales en función de primarias”.

“Sin duda hay liderazgos del Frente Amplio que se están poniendo a disposición. En casi todas las elecciones presidenciales previas o nos dieron por muertos o no existíamos, y luego tuvimos candidatos muy competitivos, en el caso de Beatriz Sánchez y luego tuvimos la elección del Presidente Gabriel Boric juntando las firmas en medio de la pandemia a meses antes de la elección, incluso de inscribir primaria. Entonces, a mi juicio acá se están poniendo a disposición diversos liderazgos que tienen trayectorias distintas”.