Control de daños en Comunes: partido se desmarca de Karina Oliva y los 10 imputados tras presunto fraude en campaña

24 oct 2023 08:44 PM Tiempo de lectura: 5 minutos

La colectividad que hoy encabeza Marco Velarde reforzó que los exdirigentes de la colectividad que serán formalizados ya no son militantes de la tienda del Frente Amplio. Los problemas financieros heredados no han podido ser solucionados hasta ahora, pues el balance de 2020 fue rechazado por el Servel y el de 2021 aún no se ha entregado.