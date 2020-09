Conversaciones LT y Sofofa: ¿Qué materias debiera contener la Constitución?

Esta mañana se realizó la primera sesión del ciclo de diálogos “Hoja de Ruta: Recuperación y Constitución”, organizados por la Sofofa en alianza con Conversaciones LT de La Tercera. En cinco paneles de discusión -a lo largo de esta semana- y con la presencia de líderes empresariales, políticos e intelectuales, se analizará la recuperación económica del país, el proceso constitucional y los vasos comunicantes entre ambos.

En el debate de hoy, moderado por la editora de La Tercera Domingo, María José O’Shea, los tres panelistas invitados -Oscar Hasbún, Heraldo Muñoz y Natalia González- se refirieron a las incertidumbres respecto de la posible construcción de una nueva Carta Magna y revelaron qué es lo que, a su entender, debiera estar contenido en el nuevo documento.

Oscar Hasbún, Presidente SAAM y Consejero Sofofa

“Creo que la Constitución tiene que modernizarse, creo que es importante que consagre un modelo de desarrollo económico sustentable, pero que le permita a Chile crecer más que lo que crece la Ocde, porque somos un país que está mucho más atrás de la Ocde. Entonces la pregunta es qué es lo que hay que hacer para que eso ocurra. Ese debate es muy importante, o sea, que consagre un modelo de desarrollo económico que nos vuelva a hacer crecer y progresar como progresamos hasta el 2013. Segundo, una Constitución que permita reformar y modernizar al Estado, que nos aseguremos que los recursos, sobre todo si van a ser más, que vayan donde tienen que ir, que la gente tenga derecho a defenderse de un Estado que no cumple su rol. Me parece relevante también el reconocimiento de que Chile ha progresado en la Constitución y creo en materia de política social que si bien son materias de ley, el establecimiento de algunos derechos nuevos para gente de clase media, también me parece que es una cosa relevante”.

“Tenemos que ir haciéndonos cargo, me parece relevante el tratamiento de los temas de los pueblos originarios, creo que es un paso, pero creo que solo el reconocimiento no a resolver mucho, simplemente es más bien un gesto. La cosa viene por hacer que ese pueblo también progrese, tenga acceso al derecho al desarrollo, educación, que su lengua sea enseñada en algunos colegios”.

“Creo que no podemos farrearnos la oportunidad que tenemos hoy como país se reconstituir un pacto social y dejar atrás una década perdida en materia de progreso y crecimiento. Por eso creo que es tan importante que sea un cuerpo coherente, aprobado por 2/3 porque sino lo que vamos a ver una vez terminara la Constitución, será más incertidumbre, porque la Constitución no va a ser clara, va a tener cuestionamientos por todos lados, vamos a tener que adaptar un montón de legislación a la nueva Constitución. Sería horrible que una vez terminado este proceso tuviéramos incertidumbre más que certidumbre porque eso va a perjudicar a los tres millones de personas que están sin empleo”.

Heraldo Muñoz, presidente del PPD y excanciller

“Yo esperaría que la Constitución en primer lugar consagre un Estado social y democrático de derecho, no un Estado subsidiario que es el trasfondo de la Constitución vigente y que por lo tanto tenga la misma definición casi exacta que tienen las constituciones alemanas y españolas, por ejemplo. Esperaría que además sea una Constitución consensuada, que nos represente a todos porque el fundamento de una Constitución es que todos nos sintamos representados. Yo no me siento representado en esta actual Constitución. Es una Constitución que hemos tolerado con todas las reformas, pero es una Constitución que nació en dictadura. Esperaría que todos nos podamos sentir representados en esta Constitución y que se exprese un nuevo modelo de desarrollo”.

“Yo leí varios de los documentos de la Sofofa y uno de ellos dice que nos comprometemos a un reformismo gradual y decidido, me gustó esa frase. Eso tiene que quedar de alguna manera expresado en políticas públicas pero también en la Constitución. Yo creo que hay una gran oportunidad, tenemos una oportunidad histórica”.

“Que el 50% de los constituyentes sean mujeres es bien notable. Las mujeres lo están haciendo mejor en casi todos los países del mundo con la pandemia. El 50% de mujeres quizás va a mejorar mucho la elaboración de la Constitución. Además, yo espero una Constitución que contenga lo fundamental que es la distribución del poder en el país y que tenga una mayor descentralización, que aborde el régimen político, que aborde ojalá cosas concretas como el sufragio obligatorio y que enfrentemos el tema de los derechos garantizados y que todos nos podamos reconocer. La idea básica es un Estado social y democrático de derecho, creo que eso es lo fundamental. Lo demás tendrá que hacerse por la vía de las políticas públicas, las leyes, y para eso el pacto social es fundamental”.

Natalia González, Directora Asuntos Jurídicos y Legislativos Libertad y Desarrollo

“La Constitución es un instrumento que es básicamente, y que es a lo que está llamado a ser por esencia, es a hacerse cargo de la arquitectura del poder, a estructurar el poder del Estado. Un poder del Estado para que funcione eficaz y eficientemente de cara a los ciudadanos porque el Estado está al servicio de las personas y eso no se nos puede olvidar nunca. Esa arquitectura obviamente incluye esa separación de poderes, incluye órganos de control, pesos y contrapesos. Para mí quizá donde hay que poner el mayor foco de ganar el Apruebo, es en la relación que existe entre el Ejecutivo, el Congreso y el sistema político, creo que ahí está la llave. Si después decimos que los problemas hay que solucionarlos a través de las políticas públicas, ok, entonces viabilicemos una forma de gobierno que le permita a cualquier gobierno, da lo mismo el color político, llevar a cabo su programa con un Congreso eficiente que haga un trabajo oportuno y que no esté años entrampándose en discusiones cuando la ciudadanía está esperando soluciones”.

“Creo que una Constitución tiene que reconocer firmemente los derechos y las libertades de las personas, justamente porque le estamos dado el poder al Estado es que es muy relevante que nos reconozcan nuestras libertades. Yo miro la Constitución actual y creo que el reconocimiento a nivel de libertades que tenemos hoy las personas para expresarnos, para formar asociaciones, para la libertad de culto, para ser dueños y propietarios a nivel de nuestro propio esfuerzo, para emprender, me parece que son esenciales".

“Yo creo que el principio de subsidiariedad tiene que entenderse en su sentido correcto. El principio de subsidiariedad tiene dos caras y uno es que el Estado no te aplasta, no avasalla y que deja que primero tú, tu familia, los cuerpos intermedios que vas formando, las organizaciones, las empresas, se hagan cargo de las necesidades. Pero eso no significa un Estado ausente, significa un Estado que tiene que entrar cuando lo que está acá no es suficiente, es un Estado muy presente. De hecho, en 30 años de democracia lo ha sido y la dinámica de ir desarrollando un modelo más bien de mercado o social de mercado ha sido desarrollado por nuestras políticas públicas por sucesivos gobiernos y nos tienen en una situación que creo que como país nos debiéramos sentir muy orgullosos. Yo esperaría que esta convención constituyente o mixta tome esos años de progreso que hemos tenido, que tome las cosas que han funcionado muy bien, veamos qué es lo que ha permitido que Chile haya avanzado estos 30 años y se haya destacado dentro de la región”.