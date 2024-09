Cordero emplaza a Chile Vamos por blindaje a Chadwick en caso Audio y apunta: “El debate es político y no jurídico”

En una entrevista radial este miércoles, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, emplazó a Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), por la defensa que han hecho del ex secretario de Estado Andrés Chadwick, tras ser mencionado en el marco del caso Audio, donde uno de sus íntimos amigos, el abogado Luis Hermosilla -quien se encuentra en prisión preventiva- es de los principales investigados.

Esto, luego de la revelación de nuevos antecedentes referentes a la causa que podrían cambiar la situación de “testigo” que hoy enfrenta el exministro del Interior del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

El documento -al que accedió La Tercera- hace referencia a la publicación de este medio titulada “‘Mi amigo CMF sigue disponible’: el intercambio de Luis Hermosilla y Daniel Sauer por la corredora STF”. En ella, se da cuenta de una serie de conversaciones de Whatsapp entre el abogado y el controlador de la corredora de bolsa -ambos en prisión preventiva en Capitán Yáber por corrupción- ocurridas entre marzo y abril del 2023.

Ese periodo es justamente el tiempo en que la CMF había suspendido por 30 días las operaciones de STF por no cumplir con las exigencias legales y normativas sobre el envío de estados financieros auditados e indicadores de cobertura patrimonial.

Andres Chadwick y su abogado Luis Hermosilla participaron de la sesión especial en el Senado que discutió la acusación constitucional contra el ex ministro. Foto: Raul Zamora/Aton Chile

A pesar de esta información, desde los partidos de oposición han insistido en blindar al otrora jefe de gabinete.

“Hace tres semanas que no hay ningún antecedente adicional respecto de Andrés Chadwick y, hasta donde yo sé, no hay ninguna investigación abierta y de las cosas que hemos conocido no hay ningún delito. Por lo tanto, dado a que no ha cambiado nada, nosotros estamos a la espera de lo que determinen los tribunales”, dijo ayer el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez.

En diálogo con Radio Universidad de Chile, en esta jornada Cordero apuntó que más allá del aspecto jurídico, hay una dimensión política que la derecha debe considerar en este caso.

“También hay una dimensión política, y esa dimensión política (...) hay una interpelación en la medida que figuras de la oposición -que también podría en el pasado haber sido en el caso del oficialismo- puedan estar involucradas en aspectos que están vinculados a irregularidades”, recalcó.

Y puso énfasis que “en este tema no solo hay irregularidades penales, también las hay para la profesión legal de conflictos de intereses”.

Cordero apuntó que, a su juicio, “el gran desafío que la oposición tiene que dar también es cómo encauzar, desde el punto de vista de su responsabilidad pública, teniendo en consideración que en este aspecto el debate es político y no es jurídico”.

“Porque si es político, el debate no es “culpable o no”. Si es político, es un tema estrictamente de rendición de cuenta, de la forma en que se ejerce una función”, destacó.

Si bien sostuvo que “no todo conflicto de interés es delito”, a su vez recalcó su gravedad, “en el entendido que todas las irregularidades que hay, aunque no sean delito, igualmente comprometen la fe pública”.