“Mi amigo CMF sigue disponible”: el intercambio de Hermosilla y Sauer por la corredora STF

Son siete años de conversaciones vía WhatsApp entre Luis Hermosilla y Daniel Sauer, el accionista de STF que fichó al abogado en el proceso de caída de la corredora y luego para la crisis del factoring Factop. Los intercambios suman más de 1.400 páginas y están contenidos en el expediente el caso Factop.

Aunque sus chat comienzan en 2018, en el primer trimestre de 2023 el abogado y su cliente charlaron casi día a día sobre el caso STF.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) había suspendido el 24 de marzo, por un plazo inicial de 30 días, por no cumplir las exigencias legales y normativas sobre el envío de estados financieros auditados e indicadores de cobertura patrimonial.

Ese mismo día, el 24 de marzo, Daniel Sauer le envió a Hermosilla la resolución de suspensión de la CMF y le escribió que, según él, con $ 700 millones se hubiese solucionado el tema. “La empresa va como nunca en su historia, pero desordenada”, le explicaba el empresario. Hermosilla, entre otras cosas, le respondió enumerando tres pilares. “Arreglo de sus estados financieros. Aumento de K (capital). Nuevo gerente general”.

En ese plan se embarcaron los socios de STF y el 29 de marzo comunicaron que aumentarían su capital en $ 4 mil millones, los que enterarían en un plazo de 30 días. En esos días corrían buscando los fondos necesarios para ello.

“Me faltan 500. De minuto Estamos pasando el sombrero”, le decía Sauer a Hermosilla el 27 de marzo. “Esto no es préstamo es entre vaca y malón”, le respondía el abogado al día siguiente. “Compadre te agradezco mucho tu cariño !! Increíble de verdad te agradezco mucho la preocupación. Y los detalles no tienen precio”.

“Dani, es la manera que mi papá me enseñó a ser abogado: jugado con todo a mil”, le respondió el abogado.

STF estaba contra el tiempo. El viernes 31 de marzo, Leonarda Villalobos le escribió a Sauer que no se había alcanzado a ver su caso ese día y que las autoridades querían seguir el lunes. Sauer evidenció desesperación.

“Si no me quieren ayudar, filo la CMF. No es lo que dijeron y se comprometieron. Ya vieron Primus, ahora MBI y nosotros para la cola”, la escribió a Hermosilla. Y luego agregó algo aún más sugerente: “Pensé que teníamos buena mano en la CMF”.

Hermosilla estaba de viaje fuera de Chile, en un “botecito atómico”, según comentaron Sauer y el abogado. Sauer confiaba a inicios de abril de 2023 que la CMF levantaría la prohibición de operar. “Te jodo si es que CMF mañana no levanta, que no creo!! Pero descansa 1 semana, no pasa nada !!”, le decía Sauer al viajero Hermosilla. Este último respondió con otra frase aún más sugerente, pero donde no identifica a su eventual interlocutor. No da ninguna señal. “Mi amigo CMF sigue disponible. Y está atento”, escribió Hermosilla el 2 de abril.

Un día después, el 3 de abril, Daniel Sauer le remitió a su abogado un mensaje de un tercero no identificado: “Necesito que Lucho contacte a Mauricio Larraín Errazuriz”, decía el texto. No hubo respuesta. Larraín era entonces uno de los cinco consejeros de la CMF, organismo que preside Solange Berstein. Larraín terminó su período en octubre de 2023.

Contactado por Pulso, Mauricio Larraín niega todo contacto con personas de STF. “No he tenido contacto alguno con el Sr. Hermosilla ni con el Sr. Sauer, ni tengo relación alguna con ellos”, declaró brevemente, por escrito.

Dos días después, el 5 de abril de 2023, Daniel Sauer retomó el contacto con Hermosilla: “Hola compadre cómo estamos? Donde te pillo?”, le escribió.

Segundos después, Hermosilla la respondió. “Hola Dani. En el bote, llamando a Iglesias…”. “Sin decirle que estoy acá”, agregó.

Aquella referencia, y el contexto de la conversación, podría aludir a otro de los cinco comisionados de la CMF, Augusto Iglesias, ex subsecretario de Previsión Social entre 2010 y 2014, quien sigue en el organismo colegiado y también niega todo vínculo con Sauer y su abogado. “No he tenido absolutamente ninguna comunicación con el Sr. Hermosilla ni con los Srs. Sauer. No he recibido de ellos llamados, correos o mensajes”, indicó a Pulso.

Más aún, Iglesias apunta que las sanciones contra STF fueron adoptadas por todos los consejeros en ejercicio. “Cabe recordar que el caso se inició como resultado de la actividad supervisora de la CMF y que todas las decisiones sancionatorias y supervisoras fueron adoptadas por la unanimidad del Consejo, incluyendo mi voto”, respondió para despejar suspicacias.

Aquel 5 de abril, Sauer sentía que estaba contra el tiempo. “Hoy es el partido final”, le escribió a Hermosilla. “O nos abren o me quiebran la corredora”, analiza en otro mensaje por WhatsApp a su abogado. “Así lo entiendo yo. Y eso estoy transmitiendo”, la respondió Hermosilla.

Al día siguiente, el 6 de abril, Sauer dio por perdida la batalla y le remitió una resolución de la CMF: la suspensión de STF se mantenía y la corredora no podía abrir.

“Cagamos. Son unos hdp”, resumió Daniel Sauer a su interlocutor.

En mayo, la CMF informó la suspensión total de las actividades de STF y de su inscripción en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores. En agosto, le cursó una multa de 13.500 Unidades de Fomento y canceló su registro como corredora.