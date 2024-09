Crisis en la Corte Suprema: vicepresidente de la Cámara se abre a apoyar acusación constitucional contra el juez Sergio Muñoz

La mañana de este martes el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), abordó la redacción de una acción constitucional que impulsará en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, a quien el penalista Luis Hermosilla le ayudó a conseguir respaldos políticos en su llegada al máximo tribunal.

El anuncio del libelo acusatorio fue dado a conocer por Aedo luego de que el jefe de la bancada de diputados socialistas, Daniel Melo, señalara posterior a una reunión oficialista con la DC, que preliminarte se presentaría una acusación constitucional contra la ministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco, -también salpicada por el caso Audio-, y que posteriormente evaluarían una acción similar contra Matus.

Lo que molestó al comité falangista, ya que Melo, incluso, calificó como una “falta moral” la presunta mentira de Matus sobre su relación con Hermosilla.

Bajo este marco, en conversación con Tele13 Radio, el diputado DC abordó la situación. “Yo creo que estamos enfrentando la mayor crisis de un poder del Estado, en este caso el poder judicial, en los últimos 34 años. O sea, lo que está pasando en el poder judicial es realmente brutal. Es brutal porque, en definitiva, hoy día se pone en cuestión, o está puesto en cuestión, no solo en la opinión pública, que es lo más importante, también yo me hago la pregunta, bueno, ¿cómo están votando los ministros de la Corte Suprema? ¿Están dictando realmente justicia? ¿Están actuando con imparcialidad? Porque hasta acá la impresión que queda es que actúan con parcialidad, que votan de acuerdo a grupos de intereses, que tienen contacto o acceso a ellos, y eso me parece que es gravísimo”, señaló en el espacio radial.

“Eso pone en tela de juicio un poder del Estado, que es la justicia, que es base de nuestro sistema democrático, del Estado de Derecho, y si eso finalmente se destruye, se destruye la democracia, y se abre un nuevo sistema democrático, se abre un nuevo sistema democrático, es un escenario que yo encuentro realmente catastrófico”, agregó.

En esa línea, fue consultado sobre si apoyaría el libelo acusatorio que está impulsando la derecha contra de la misma magistrada (Vivanco) y el juez Sergio Muñoz, que -si bien no ha salido salpicado por las filtraciones del caso Hermosilla- está bajo una indagación de la Comisión de Ética de la Suprema por haber filtrado a su hija un fallo que incidía en la compra de departamentos.

“Apoyo lo de Vivanco y si lo de Muñoz es contundente y hay más elementos, no tengo problemas en avanzar y apoyar esa acusación constitucional”, respondió.

En esa línea, agregó: “Esta crisis que estamos viviendo hoy día, no hay que plantearla como una pelea de izquierdas, derechas o de centro. Hay que plantearla como una crisis institucional a la que hay que darle una salida democrática, pero bien, y tomar las decisiones que tenemos que tomar (...) Caiga quien caiga”.