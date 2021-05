Crisis en la DC: Chahín pone su cargo a disposición y partido reevaluará primaria presidencial

Si bien la DC tenía programada para este lunes la convocatoria para su junta nacional, en la que ratificarían a Ximena Rincón como candidata presidencial, la reunión fue pospuesta para el día de mañana.

Según consignó La Tercera en horas de esta mañana, la decisión se dio con el objetivo de “analizar los resultados” de los comicios de este fin de semana, los que dieron a la DC dos escaños en la convención constituyente.

Cupos que fueron considerados insuficientes entre los resultados de una jornada calificada como “una derrota para la centroderecha y la centroizquierda”. Uno de los tantos aspectos a analizar en el consejo de la DC que se realizará a las 16.30 horas de hoy, de acuerdo a la confirmación que obtuvo este medio.

De hecho, el senador DC, Francisco Huenchumilla, manifestó durante este lunes que “Eso es fruto de la política equívoca que ha tenido la última dirección partidaria en relación con la derecha y con un mal diseño electoral”, e instó al presidente del partido falangista, Fuad Chahín, a renunciar como timonel de la tienda.

“Está en su derecho, nosotros asumimos toda nuestra responsabilidad, de los buenos y malos resultados. Evidentemente los resultado de la Convención Constitucional son desastrosos y hay que tener la franqueza para asumirlo con su cuota de responsabilidad”, dijo Fuad Chahín en entrevista con Cooperativa.

“En gobernadores regionales tuvimos cinco que pasaron a segunda vuelta. Somos el partido con más alcaldes y en concejales también tuvimos buenos resultados. Pero el hecho político es indesmentible: quedamos fuera de la convención, por distintas razones y causas, y hay tomar decisiones a raíz de esa reflexión, por eso hoy suspendimos la junta nacional”, dijo Chahín, quien fue elegido entre los constituyentes.

Sobre una eventual renuncia de Chahín como presidente de la DC, dejó abierta la posibilidad sin confirmarla como un hecho: “Ya está todo sobre la mesa. También mi conducción política. Creo que uno tiene que asumir esto. (...) Probablemente algunos que poco colaboraron en el trabajo y que se han dedicado más bien desde los grupos de whatsapp a criticar, hoy van a pedir nuestra responsabilidad y yo soy el primero en asumirla”, declaró Chahín.

“Lo que no voy a hacer, es arrancar como las ratas y arrancar de la presidencia [del partido]. Tenemos que buscar salidas en conjunto para fortalecer el partido. (...) Estaba disponible para renunciar ayer, estoy disponible para renunciar hoy, mañana, o en la junta de mañana. Estoy disponible para cualquier salida que pase por una estrategia de fortalecimiento del partido de cara a lo que viene”, dijo condicionando que la entrega del cargo a una planificación.

“En una crisis de gobernabilidad interna, lo peor que yo podría hacer es renunciar y que se agudice una crisis a semanas de la segunda vuelta de gobernadores regionales, que puede ser un gran resultado para la DC y Unidad Constituyente, una irresponsabilidad de esa naturaleza, no la voy a cometer”, concluyó en esta materia.

La permanencia de Rincón como candidata presidencial de la DC

Consultado por la apuesta de la DC por Ximena Rincón como candidata presidencial, Chahín ratificó que es ella la candidata falangista -destacando que fue iniciativa de ella la suspensión de la junta nacional-, pero abrió la puerta a modificar tal decisión.

“Nosotros ya tenemos una candidata, que es Ximena Rincón. Con respecto a las primarias, tenemos que analizarlo. Me parece que el momento en el que estamos, nos invita a que todos debemos hacer todas las concesiones necesarias y tener toda la disponibilidad para tratar de maximizar los resultados”, dijo el timonel DC.

“No me cabe ninguna duda de que debemos abrirnos a todas la opciones y debemos analizarlo colectivamente. Valoramos y agradecemos que nuestra propia candidata, Ximena Rincón, ha planteado que debemos suspender la junta nacional programada para el día de hoy, donde la íbamos a proclamar como candidata, justamente para darnos el espacio de análisis tras las elecciones. Eso habla de que tiene conciencia, tiene responsabilidad y en definitiva esta reflexión debe ser no solo de la DC”, dijo increpando al Partido Socialista, previo a su comisión política de esta tarde noche.

“Todos estamos en un momento de hacer análisis y sacar las conclusiones que sean correctas, para luego tomar decisiones. No avanzar en un proceso de forma irreflexiva, porque en momento como este, no es el mejor camino”, dijo Fuad Chahín.

Una determinación que también fue confirmada por la senadora por el Maule. “Hoy he hablado con los miembros de la mesa de la DC, les he dicho que aquí hay que asumir las responsabilidades políticas que ellos tengan, que no podemos inscribir la primaria legal, que se necesita un análisis profundo de nuestro consejo nacional y de la junta y que en torno a la reflexión que tomemos definir los caminos hacia adelante. Y por lo tanto, esto necesita reflexión y seriedad a la hora de evaluar los escenarios posibles”.

“Claramente todas las encuestas se equivocaron en los resultados este fin de semana y la ciudadanía ha sido clara y categórica respecto de los partidos y de los partidos tradicionales. Así que mucha seriedad, mucho análisis, antes de seguir un camino hacia adelante. Yo le he planteado formalmente a la mesa que creo que es un error inscribir las primarias de este miércoles y pido que esto se evalúe y se reflexione respecto de lo que se va a hacer”, cerró Rincón.