Críticas y apoyo a autoridades de Interior: las reacciones en el Congreso tras fuga en comisaría de La Pintana

Tras la fuga de cuatro detenidos en la 41ª Comisaría de La Pintana, siendo tres recapturados y uno manteniéndose prófugo, hecho que llevó a cancelar la participación de autoridades del Ministerio del Interior en el balance del procedimiento. Desde el Congreso, parlamentarios han manifestado su opinión sobre la situación señalándolo como un “caso bochornoso” y que desde Interior deberían estar en “las buenas y en las malas”.

Esto en el marco de que Carabineros realizaría un balance en conjunto con autoridades del Ministerio del Interior de un procedimiento que se efectuó este martes y que terminó con 11 detenidos en La Pintana, sin embargo, tras la fuga de la comisaría de uno de los hombres capturados se canceló la visita de la ministra y subsecretarios de la cartera.

Fue cerca de las 23.00 horas del martes que en la 41ª Comisaría de La Pintana que cuatro detenidos en un operativo que realizó Carabineros intentaron darse a la fuga, tres de ellos siendo recapturados y uno manteniéndose prófugo.

Críticas por ausencia de Interior

Respecto a ello, tras confirmarse que no habría representación del Ejecutivo en el balance, parlamentarios apuntaron que no corresponde no asistir a la actividad y que debían acompañar a la institución uniformada en esto.

El senador Iván Flores (DC), presidente de la comisión de Seguridad Pública, en 24 horas calificó el caso de “bochornoso” y expresó que le parece “penoso, porque no eludiendo preguntas, seguramente, que las iban a ver, se resuelven los problemas”.

Junto con ello, aseguró que “aquí fallaron los protocolos”. “Y las autoridades principales de seguridad no pueden no asistir a un asunto que es importante para la ciudadanía, solamente porque tal vez le iban a hacer preguntas respecto de este bochornoso caso”, indicó.

“No veo otra explicación porque no hay algo alternativo, yo no he escuchado ninguna versión oficial, pero me imagino que el gobierno nuevamente quedara en una situación incómoda”, aseveró.

En esa línea, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, apuntó contra las autoridades señalando que “la ministra y el subsecretario del Interior están en las buenas y en las malas, sobre todo cuando tienen que respaldar a la institución de Carabineros y tienen que dar respuesta a situaciones tan críticas como lo que estamos viviendo a propósito de la inseguridad que vive nuestro país”.

Agregando que “por eso hoy día más que nunca se hace necesario un cambio de gabinete”.

La diputada Karen Medina (IND) también opinó sobre la situación, manifestando que “la crisis en seguridad de este gobierno afecta directamente a carabineros en el cumplimiento de su labor”. “La responsabilidad mayor aquí es de un ministerio que teniendo las falencias en las comisarías teniendo las falencias en las instituciones hoy día están preocupados de respaldar y de defender a un subsecretario que está hoy día cuestionado”, planteó.

Acciones parlamentarias

Junto con las críticas, parlamentarios han expresado que realizarán acciones ante lo ocurrido en La Pintana, el diputado Roberto Arroyo (PSC) presentó un oficio a la Ministra del Interior, Carolina Tohá, para que informe sobre las acciones implementadas por la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito ante la fuga del recinto policial.

“Este tipo de incidentes genera preocupación pública y pone en duda si nuestros recintos policiales cuentan con los recursos necesarios para garantizar la seguridad de la ciudadanía,” señaló el diputado Arroyo.

“Los ciudadanos tienen derecho a sentirse seguros y a confiar en las instituciones que los protegen. Pedimos al Ministerio del Interior actuar de manera decidida para que estos errores no se repitan,” agregó Arroyo, destacando la importancia de contar con un plan de acción concreto y detallado.

Por su parte, desde la bancada de la UDI, el diputado Henry Leal, indicó que “o sea, la ministra Tohá, si el presidente decide mantener un mal gobierno, si quiere mantener todo igual, es su decisión, pero aquí hay una insensibilidad”.

“Obviamente si hay una inacción permanente y no se toman medidas, nosotros estamos en libertad de poder ir escalando las medidas fiscalizadoras. Interpelación, por ejemplo, que es un tema que tenemos que evaluar, por ahora no está definida la acusación constitucional, pero siempre la estamos evaluando”, indicó.

Apoyo al Gobierno

Por su parte, en conversación con 24 horas el diputado Raúl Leiva (PS) sostuvo que “se genera una nueva vista en horas de la madrugada porque existe una fuga, un intento frustrado y una fuga desde la comisaría y es la propia dirección de Carabineros quien le solicita al Ministerio del Interior no asistir a esta pauta porque hay un procedimiento todavía en curso”.

Al respecto de la reacción de otros parlamentarios de oposición indicó que “va a ser siempre la misma y esa va a ser la tónica de aquí entiendan adelante, cuestionar absolutamente todos y cada una de las medidas que adopte el gobierno”.

Asimismo el diputado Jaime Araya (IND) calificó de “absurdo” que la oposición cuestione a la ministra Tohá. “Responsabilizarla de todo lo que ocurre en materia de seguridad, creo que eso no resiste ningún análisis lógico”, expresó.

“La ciudadanía, no es tonta y se da cuenta que acá hay uso electoral del tema de seguridad, yo en esto les llamaría a actuar con seriedad, a dejar de estar haciendo el ridículo, a estar haciendo estas afirmaciones altisonantes para la televisión que no contribuyen en nada a mejorar la seguridad de la ciudadanía”, planteó.