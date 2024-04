“Da la impresión que el ministro Elizalde prefiere este sistema fragmentado”: Regionalistas Verdes endurecen tono contra ministro Segpres por reforma al sistema político

El martes por la noche, la presidenta del partido Regionalistas Verdes, Flavia Torrealba, tomó su celular, se metió al chat que reúne a los diez presidentes de partido del oficialismo y se descargó.

Estaba molesta, luego de leer que el diputado Jaime Sáez, de Revolución Democrática, hizo una invitación a la colectividad que ella dirige, así como a otras más, a observar “cómo ha sido nuestro proceso (de unificación) en el Frente Amplio y puedan apostar a cambios internos en pos de las mayorías del país”.

“No aceptaré de ninguna manera el trato desdeñoso que un diputado de Revolución Democrática tiene con mi partido. Desde el año pasado estamos presentando ideas a la Moneda para resolver los problemas del fraccionamiento de la política. Tener muchos diputados calienta asientos no aporta nada a la democracia”, escribió la timonel.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“No corresponden esas declaraciones de un diputado respecto a otros partidos, no las comparto. Lo veré con él. Respecto a las reformas políticas, vuelvo a insistir que creo clave hagamos reunión político técnica para revisar bien la complejidad del asunto”, respondió Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, en el mismo grupo de WhatsApp.

La molestia de Torrealba se da en medio de la apertura del Ejecutivo a reformar el sistema político, en consideración de la estrecha votación que posicionó a Karol Cariola (PC) como presidenta de la Cámara de Diputados. “Las prioridades del gobierno son de carácter social, pero eso no obsta que sea necesario generar cambios en el sistema político para promover desincentivos a la atomización”, dijo el ministro Álvaro Elizalde (Segpres) en Radio Cooperativa.

En ese contexto, los Regionalistas Verdes han insistido al gobierno que reconsidere el proyecto que ellos, junto a otras colectividades más, presentaron en mayo del año pasado.

“Le vamos a pedir una vez más al ministro Elizalde que le ponga al proyecto de ley que presentamos con firmas de seis partidos distintos (...) y que busca evitar la fragmentación política”, sostuvo el diputado Jaime Mulet, de Regionalistas Verdes.

En concreto, el proyecto plantea tres líneas de acción. La primera de ellas, explicó Mulet, es “establecer que los acuerdos de los comité parlamentarios sean obligatorios para quienes los integran”. También se propone que “pierdan el escaño los parlamentarios que renuncien a un partido político una vez que son electos (...)”.

Por último, afirmó el diputado, permite que los partidos pequeños se federen. “Hoy día la ley permite la fusión y nosotros planteamos en este proyecto la federación, de tal manera que los partidos se unan y actúen como uno solo en el concierto parlamentario”, detalló Mulet.

Además, el parlamentario reclamó que “este proyecto lo he planteado en innumerables ocasiones en el comité político (de La Moneda) y la verdad es que no entiendo por qué el gobierno no le pone urgencia, presenta otro o se abre derechamente a la discusión de este tema (...). Da la impresión que el ministro Elizalde prefiere este sistema fragmentado para desempeñar sus labores”.