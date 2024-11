Daniel Jadue será reformalizado el 12 de diciembre por caso Farmacias Populares

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, a solicitud de fiscal regional Centro Norte, Giovanna Herrera, fijó para el 12 de diciembre una audiencia de reformalización para el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Esto, en el marco del caso Farmacias Populares.

La audiencia quedó programada para las 9.00 horas de esa jornada, en la sala 1001 del edificio D de dicho tribunal.

La petición para esta nueva audiencia incluye además a otros siete imputados en el marco de la indagatoria que lleva a cabo la Fiscalía; José Muñoz, María Constanza Matus, Eduardo Sendra, Raúl Moraga, Patricio Zavala, María Eugenia Chadmick y Álvaro Castro.

La solicitud de la persecutora señala que el objetivo es precisar hechos y la calificación jurídica respecto de los imputados señalados.

En el documento en que el Tercer Juzgado acepta la petición de la Fiscalía se detalla que Jadue debe ser notificado personalmente por personal de la 16° Comisaría de La Reina “teniendo presente que el imputado se encuentra bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total”.

Cabe recordar que entre el 30 de mayo y el 3 de junio, en tres extensas jornadas, Jadue fue formalizado por varios delitos de corrupción que habrían sido cometidos en el contexto de la pandemia por Covid-19, entre ellos estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delito concursal.

Algunos de esos presuntos delitos involucran compras de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), donde Jadue era presidente del directorio, con la empresa proveedora Best Quality. La empresa, acusando que no se pagó la totalidad de los dinero, se querelló contra el ex jefe comunal por estafa en 2020. Ese fue el punto de partida de la causa. El perjuicio, según la fiscalía, sería de más de mil millones de pesos.

En primera instancia, contra Jadue se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, la que ingresó a cumplir en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Sin embargo, luego de la apelación de su defensa, el 2 de septiembre pasado se revirtió la medida más gravosa, siendo decretado arresto domiciliario total. Estuvo 91 días privado de libertad.

En medio del cumplimiento de la cautelar fijada por el tribunal, y tras hacer una solicitud, el pasado 27 de octubre Jadue asistió a votar en las elecciones municipales y regionales.

La asistencia del exalcalde a emitir su sufragio no estuvo exenta de polémica. Jadue tenía contemplado un punto de prensa con los medios presentes, pero luego desistió, acusando que su pareja y su equipo fueron agredidos.