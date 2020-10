Alcalde Jadue: “Tenemos que reconocer el peligro de la violencia y que lo condenemos, y yo lo condeno con absoluta claridad"

Prefiere llamarla “la revolución de octubre” y no “Estallido social”, porque dice que es un proceso. “Se demoró 20 años, desde las primeras manifestaciones. No es algo espontáneo, no es algo que haya aparecido de un día para otro, no es algo inorgánico”, dijo el alcalde Recoleta, Daniel Jadue, en una charla organizada por la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la UAI.

¿Qué expectativas tiene para este domingo? El edil señaló que le inquieta el tema de la violencia. “Tengo mucha preocupación cuando se habla de carabineros infiltrados en las marchas para incitar a la violencia”, aseguró.

Para Jadue, la fecha hay que conmemorarla, no celebrarla. “Yo creo que no hay nada que celebrar, yo creo que hay que conmemorar el 18-O, y este gobierno y este parlamento no han avanzado en nada en lo que se refiere a las demandas específicas”.

Además, hizo un llamado a las manifestaciones, pero sin actos violentos, los cuales, dice repudiar. “Espero que la ciudadanía pueda manifestarse, que esta sea completamente pacífica, y que logremos todos reconocer el peligro de la violencia y que lo condenemos, y yo lo condeno con absoluta claridad. Hay que preguntarse a quién le sirve la violencia, quién la financia”.

Incluso, se refirió al informe Big Data, que acusaba la presencia de elementos del exterior. “Todos mitos que nadie pudo encontrar cero evidencia, pero que sirve para justificar la represión, y cuando eso se cae, uno tiene que preguntarse, ¿quién financia?”, y añadió: “Hay que saber aislar a los violentos y hay que desconfiar de aquellos que quieren ensuciar el movimiento social”.

A su juicio, la movilización pacífica debe mantenerse incluso después del plebiscito, para de alguna forma tratar de incidir en lo que va a ocurrir. “De tal manera de actuar como fiscalizadores de un proceso, porque si no, va a terminar en lo mismo de ahora. Nadie puede esperar que vamos a elegir a los constituyentes y que vamos a esperar un año para que nos cuenten cómo les fue. Hay que estar presentes para marcar la discusión”.

Al recalcar su rechazo a la violencia, Jadue fue consultado por las declaraciones del presidente del PC, Guillermo Teillier, el pasado fin de semana a La Tercera. “Hay que leer la entrevista completa. Lo que ha dicho [Teillier] es que como hay una intención permanente del gobierno de criminalizar la protesta social -todo lo que han hecho en términos legales ha ido hacia allá, y no han hecho nada por los temas de fondo-, nosotros condenamos la violencia, pero no vamos a condenar la manifestación”.

Sobre lo mismo, Jadue aprovechó de criticar a personeros de Chile Vamos. “El sueño histórico de la extrema derecha, y el sueño histórico de personajes como exministros, o ministros actuales, es que cuando el Estado va a reprimir a la gente que se manifiesta, se dejen matar sin defenderse”, dijo. Y aclaró que el FPMR nació como un “sistema de autodefensa” ante la represión desatada por el régimen de Pinochet.

“¿La derecha pretende que nos dejemos aniquilar impunemente como lo ha hecho en 27 oportunidades en la historia de Chile? ese es el sueño de Marcela Cubillos, de Evelyn Matthei, de Andrés Allamand, que nosotros cuando ellos deciden matarnos porque tenemos reivindicaciones justas, nos sentemos a esperar que nos vayan a sacar de la casa y que nos tiren al mar amarrados a rieles de tren como lo hicieron con Marta Ugarte, y con tantos otros que desaparecieron sin ningún juicio previo”, agregó el alcalde PC.

Una intervención civil a Carabineros

Además, Daniel Jadue se refirió a la necesidad de reformar carabineros. Y puso un ejemplo. “¿Por qué carabineros persigue a la gente que está parada manifestándose y no persigue a los que están desarrollando la violencia. Será que son uniformados también. Lo hemos encontrado en varias oportunidades, y lo hemos denunciado. La pregunta es ¿por qué no hemos encontrado ninguna acción administrativa de carabineros para corregir esto?”.

Para él, lo importante es desmilitarizar a Carabineros, y reformar la cultura organizacional de la institución. “Viene de la dictadura”, dice. Y más aún, para Jadue, el problema es de fondo. “Este gobierno, absolutamente incapaz de resolver los problemas de sus ciudadanos, le ha pedido a carabineros que resuelva los problemas que no puede resolver, transformando estos en un problema policial y eso es responsabilidad del sistema político que dirige...que en 30 años dejaron que surgieran los abusos”.

Y aclara que los problemas de la institución no se resuelven con la salida de Mario Rozas (aunque señala que él no puede dirigir una reforma “porque ya cumplió su ciclo”), y tampoco es partidario de que no haya más policía, sino cambiar la cultura organizacional. “El problema de hoy es el problema de 1990, cuando ud. decidió salir de la dictadura con la constitución de la dictadura y toda la cultura organizacional de la dictadura y la dejó que se mantuviera 30 años”.

Para Jadue, es debido a la mantención de esta cultura organizacional a que la intervención debe ser civil. “Un director que venga de afuera, que sepa de DDHH, que se ponga por encima; unos contralores que revisen el cumplimento de los procedimientos no solo los policiales, también los administrativos, y que sea civil, que no esté bajo la misma cultura”.

“Yo nunca he dicho que quiero ser Presidente”

En las encuestas de cara a la elección presidencial de 2021, su nombre figura entre los que concita mayor adhesión. Por eso, no eludió el bulto, aunque aprovechó la ocasión de apuntar sus dardos a la ex Concertación.

“Cuando dije que estaba disponible salió la mitad de la concertación a decir que nosotros éramos poca cosa para gobernar Chile, porque Chile merecía más”, señaló, y recalcó que su partido está dispuesto a ir primarias, “pero yo he escuchado a Ximena Rincón y a Carolina Goic -que son dos precandidatas de la DC- decir que nunca votarían por mí. ¿Ud iría a una primaria -que implica que el gana recibe el apoyo de todos- con gente que ya definió que no va a votar por usted?”, y recalcó que él “feliz” votaría por quien gane la primaria.

Si bien, reconoce que la oposición no está en un buen escenario, aseguro “ud no le puede cargar al PC el fracaso de la unidad, porque Chile no quiere un segundo gobierno de derecha, según yo entiendo, pero tampoco volver a los tiempos de la Concertación”.

Jadue aclara eso sí, que su ambición no es La Moneda. “Yo nunca he dicho que quiero ser Presidente. La verdad, nunca me lo planteé, nunca me lo imaginé, yo lo único que quería ser es ser alcalde de Recoleta, que es la pega que me gusta y para la cual me formé”.

En todo caso, consultado qué ocurriría si llegara al poder. Jadue fue claro en señalar que un eventual programa dependería de una coalición. “Si llegásemos a ser parte de un gobierno no va a ser un gobierno comunista, ni un modelo comunista, ni el programa del Partido Comunista. Va a ser el programa, el modelo, y un gobierno de un conglomerado que va a ser mucho más amplio que el Partido Comunista”.