DC asegura que La Moneda “no ha presentado ninguna evidencia científica y sanitaria seria” para retorno de funcionarios a labores presenciales

El Consejo Nacional de la Democracia Cristiana emitió una declaración rechazando la instrucción del Presidente Sebastián Piñera a sus ministros, para que los funcionarios públicos retomen paulatinamente la labor presencial.

La tienda opositora cuestionó también el “acuerdo celebrado por el Gobierno con la Cámara Nacional de Comercio (CNC) para implementar un protocolo sanitario y permitir el normal funcionamiento del comercio” y planteó que “a la fecha y para efectos de decretar medidas de este tipo, el gobierno no ha presentado ninguna evidencia científica y sanitaria seria que las avale”.

“Las medidas adoptadas por el gobierno, más allá de los protocolos sanitarios que se puedan recomendar, claramente elevan riesgo de población y funcionarios públicos a contagio del Covid-19”, aseguraron, agregando que “como Consejo Nacional, dirigentes y dirigentas, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, CORES, parlamentarias y parlamentarios de la Democracia Cristiana llamamos al gobierno a revertir estas medidas que ponen en riesgo la vida de nuestros compatriotas.

Legisladores se suman a críticas

Junto con respaldar las declaraciones formuladas por la Anef, en las que rechazan el llamado del Gobierno al retorno presencial a sus fuentes de trabajo, la bancada de diputados DC pidió al Gobierno rectificar esta instrucción, sumando la misma crítica por la reapertura de mall y centros comerciales, calificando estas medidas como “de una enorme irresponsabilidad, pues ponen en riesgo la vida de miles de personas aun considerando que no llegamos al peak de los contagios en el país y cuando, además, observamos informes fallidos que no reflejan la realidad con certeza en cuanto a contagiados en Chile”.

El diputado Víctor Torres sostuvo que “tanto el retorno de miles de funcionarios a su trabajo en forma presencial, como la reapertura de centros comerciales, sin haber alcanzado el peak de la enfermedad y además con datos erróneos, son un enorme riesgo sanitario, más aún sin una estrategia implementada sobre testeos masivos para pesquisa de pacientes asintomáticos, que tienen capacidad de contagiar a otros. Si a ello sumamos la falta de transparencia del gobierno sobre dicha estrategia de confinamiento parcial con fórmula de soltar y apretar, y datos aún imprecisos, todo aquello sin duda aumenta y, con razón, la desconfianza en actores sociales, científicos, políticos y ciudadanos en general, afectando la adhesión a cualquier medida que quiera adoptar la autoridad sanitaria”.

La diputada DC, Joanna Pérez, en tanto, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, agregó que “hemos recibido en las últimas horas numerosos mensajes y consultas por parte de funcionarios públicos y con justa razón. Llamamos al Gobierno a rectificar su decisión; creemos que aún nos encontramos en una etapa en que lo primordial es cuidar la salud de todos los trabajadores. Me he reunido con parlamentarios de oposición y con los dirigentes de los funcionarios públicos para respaldar a los trabajadores que han demostrado una enorme vocación de servicio durante este tiempo. El Gobierno les está faltando el respeto; es temerario “.

El diputado Mario Venegas, legislador por La Araucanía, por su parte expuso que “el Gobierno debe transparentar sus razones y además los argumentos que tiene para que los centros comerciales vuelvan a abrir y para pedirle a los funcionarios públicos que retornen a sus oficinas; nadie lo entiende, es una decisión a lo menos irresponsable. Por un lado se le pide a la ciudadanía cuidarse y, por otro, se expone a miles de personas innecesariamente. En nuestra región, la situación es realmente crítica y aún falta el impacto de la contaminación en el aire producto de las bajas temperaturas".

La senadora Yasna Provoste también se refirió al tema tras sostener reunión –vía zoom- con la directiva de la ANEF. “Es una irresponsabilidad absoluta del presidente Piñera que fomente la apertura de los malls, a la vez que instruya que los funcionarios públicos vuelvan al trabajo presencial y argumente que no funciona el teletrabajo en las instituciones públicas”, dijo.

La senadora insistió que “la situación de crisis sanitaria por Covid-19 en el país no ha pasado, todos los especialistas y el propio gobierno han señalado que el peak de contagiados ocurrirá en algunas semanas más, por tanto, normalizar la actividad productiva, no tiene ninguna justificación sanitaria conocida, lamentablemente se está privilegiando las señales económicas, intentando dar una sensación de normalidad que no existe y que significará poner en riesgo la vida de miles de personas que podrían contagiarse con el evidente aumento de la circulación de personas y las nuevas aglomeraciones que se producirán".