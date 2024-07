“Siguen habiendo barreras” y “absolutamente ofensivo”: las reacciones a los dichos de Francisco Vidal por canales privados

Este miércoles, en la comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputado, el presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN), Francisco Vidal interpeló a los parlamentarios sobre el financiamiento del canal y cuestionó “¿si Chile necesita, quiere o desea tener una televisión pública?”.

En dicha intervención dijo que “no tener televisión pública en el ecosistema de medios de televisión, implica que los chilenos se informen por grupos económicos como Luksic (Canal 13) o Heller (Mega), o por unos gringos que andan circulando en Chilevisión y andan cambiando de propiedad”.

Declaraciones que escalaron a la administración de las casas televisivas. Desde Mega manifestaron su preocupación por “palabras que buscan sembrar un manto de dudas en torno al rol la televisión privada en Chile”. Canal 13, la otra empresas aludida por Vidal, respondió que “dan cuenta de una odiosidad inexplicable hacia la participación del sector privado en los medios de comunicación”.

Pero las emisoras no fueron las únicas en hacer oídos de la declaratoria del militante del Partido por la Democracia. El integrante de la misma comisión, diputado Jorge Durán (RN) calificó como “absolutamente ofensivo” el comentario y señaló que la existencia de un canal estatal tiene la misma importancia que uno privado, porque “todos entregan una propuesta y es finalmente el televidente el que decide qué ver y dónde verlo, eso es parte de la democracia”.

“Le pediría más responsabilidad al señor Vidal y más respeto con el periodismo chileno, independiente del medio en el que se ejerza”, zanjó Durán.

El mismo mensaje reforzó el diputado y jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, quien recalcó: “La verborrea de Francisco Vidal lo traiciona permanentemente. Hace declaraciones imprudentes, pero sobre todo demuestra su ignorancia respecto a los principios de pluralismo democrático e imparcialidad a la que están obligados los medios televisivos de comunicaciones”.

Desde el sector oficialista, el frenteamplista Gonzalo Winter respaldó la postura de Vidal y criticó que en el país “siguen habiendo barreras, tabúes, habitaciones a las que no se puede entrar, palabras que no se pueden pronunciar, como si aún estuviéramos en la Querencia y no en una república democrática”.

“Cómo va a ser una ofensa odiosa decir que Canal 13 es propiedad del grupo Luksic? ¿Cómo va a ser una ofensa decir que Mega es del grupo Heller? Cómo va a ser una ofensa decir que esos grupos tienen determinados intereses (legítimos) y que esos intereses no necesariamente coinciden con los del general de la sociedad”, publicó en cuenta de X.

El parlamentario socialista Daniel Manouchehri tomó distancia de la polémica, pero recalcó que “la televisión pública es fundamental para mantener el pluralismo informativo. La libertad de prensa también dice relación con la diversidad de medios. Ahora, esto es perfectamente posible defenderlo, sin abrir flancos con canales como Mega y Canal 13″.

En la misma colectividad, el diputado Raúl Leiva dijo que “de conformidad con la Ley 19.132, el canal tiene la obligación de promover una serie de valores derivados de su misión institucional con autonomía, pluralismo y objetividad. En su rol le corresponde participar de un mercado altamente competitivo y debidamente regulado por ley, en caso alguno corresponde descalificar institucionalmente a sus competidores”.

Por su parte, el diputado Tomás Hirsch (AC) prefirió enfocar el debate en el financiamiento de TVN, por lo mismo apuntó a que “en vez de ver cómo destruir televisión nacional, habría que ver cómo potenciarlo, cómo desarrollarlo, cómo cuidarlo, cómo darle cada vez una valoración mayor en términos del desarrollo de la cultura, la educación, el debate, la democracia, la libertad de expresión”.