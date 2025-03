“Exceden el rol que le corresponde”: bancada de diputados UDI cuestiona a Francisco Vidal por sus declaraciones políticas

Los diputados Gustavo Benavente -el jefe de bancada de la UDI- y Felipe Donoso, en representación del bloque completo del partido, enviaron una carta al presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, a quien cuestionan sus intervenciones políticas en medios de comunicación.

Dichas intervenciones, acusan los legisladores, “exceden el rol que le corresponde como presidente del directorio de TVN”.

“Creemos que un deber mínimo es que quien ejerza dicho cargo de abstenga de emitir opiniones personales que, evidentemente, pueden constituir una grave amenaza a la autonomía, pluralismo y la objetividad que goza la estación pública”, cuestionan en la misiva.

Si bien los parlamentarios aseguran que no quieren “atentar contra la libertad de expresión”, hacen énfasis en la política editorial de TVN, que dice relación con la misión que tienen los miembros del directorio de velar por la independencia y autonomía de la estatal, “más aún de su presidente dada la relevancia que conlleva el cargo”.

“De esta manera, no es sólo a través de la programación que se deba resguardar la objetividad, la independencia y el pluralismo del canal, sino que también por medio de las actuaciones que dirigen la señal”, continúa la carta, agregando que dentro de la bancada de la UDI existe preocupación de que las intervenciones de Vidal “además de distraerlo de las funciones propias de su cargo, puedan ser interpretadas por los chilenos como posturas alineadas con la actual administración”.

Cuestionan manejo financiero de la estatal

En la misma carta los diputados destacan que la “profunda crisis económica y financiera por la que actualmente atraviesa el canal público, con una deuda que superaba -a diciembre de 2024- los $ 55 mil millones”.

En ese contexto, es que los legisladores plantean que “resulta bastante evidente que en virtud de la magnitud de la crisis se requiere la total y exclusiva atención de las autoridades del canal para recuperar su estabilidad financiera. “Es fundamental que quienes tienen la responsabilidad de conducir la estación pública se concentren en garantizar su viabilidad y en cumplir con principios como la objetividad y autonomía, sin que sus opiniones personales puedan interferir en dicha labor”.

Junto con ello, los parlamentarios afirman que “es absolutamente imperativo que el presidente del directorio de TVN mantenga una distancia clara respecto a cualquier influencia gubernamental o política que pueda existir, sobre todo atendido el contexto electoral que actualmente vive nuestro país”.

Por lo mismo, es que los diputados solicitan que “en virtud del actual escenario económico que enfrenta TVN y la máxima atención que requiere, además del contexto electoral que vive nuestro país a raíz de las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo, tenga a bien optar -en el corto plazo- por una de las dos labores dada la incongruencia que hoy existe entre ellas”.

En ese plano, recuerdan el rol que tuvo Vidal previo a su llegada a TVN como uno de los voceros de la campaña del “En contra” en el plebiscito constitucional de 2023. “No sería extraño verlo participar activamente en la próxima campaña presidencial o, incluso, asumiendo un cargo de mayor relevancia en alguna de las candidaturas afines a su posición política, sin tener la obligación de renunciar a su cargo como presidente del directorio”, plantea la carta.

Las opiniones de Vidal

En los últimos días, Vidal ha emitido diversas opiniones respecto de la carrera presidencial de este año.

La última de ellas, fue en entrevista con El Mostrador, donde el exvocero de gobierno afirmó: “Se han consolidado, a mi opinión, dos familias de la derecha. Que, para no caricaturizar, le voy a llamar centro derecha a Chile Vamos, y derecha a libertarios, republicano y social cristiano ―Demócratas y Amarillos están como en trance, ahí como en el medio―”.

“En todas las encuestas de liderazgo de estas derechas la suma de Kast, Kaiser, Rojo Edwards, se acerca mucho a la adhesión de Evelyn Matthei. Y en consecuencia yo entiendo su llamada a una sola fuerza”, complementó en el mismo espacio.

Previamente, en radio Infinita había manifestado su preocupación por las indefiniciones en el oficialismo . En esa línea, Vidal planteó: “Yo no me quiero levantar a votar aquel día de noviembre de este año y tener que tomar la decisión entre Matthei y Kaiser, no quiero eso”.