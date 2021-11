Defensa del Presidente Piñera no invoca la cuestión previa: la Cámara pasa a discutir el fondo de la acusación constitucional

La defensa del Presidente Sebastián Piñera, encabezada por el abogado Jorge Gálvez, decidió no invocar la denominada “cuestión previa”, en el marco de la acusación constitucional en contra del Mandatario que hoy comenzó su revisión en la Cámara de Diputados.

“No obstante entendemos que la cuestión previa planteada por nuestra parte tiene fundamentos de sobra para ser admitida, hemos decidido que no la vamos a deducir para efectos de pasar al fondo, porque nos interesa de sobremanera poner de manifiesto que tanto en la forma como en el fondo, tanto en el derecho como en los hechos, la acusación constitucional carece de méritos”, aseguró el abogado Gálvez.

De esta manera, la sala de la Cámara Baja pasará a discutir el fondo del libelo, donde se espera que el discurso del diputado defensor, Jaime Naranjo (PS), se extienda por varias horas y así permitir que el diputado RD, Giorgio Jackson, quien está en cuarentena como contacto estrecho de Gabriel Boric, quien se contagió de Covid, pueda llegar a la sala a votar y así aprobar la acusación.

En caso de que se hubiera deducido la cuestión previa, la Cámara habría tenido que resolver por la mayoría de los diputados presentes. Y, en caso de acogerse, la acusación se tendría como no interpuesta.

Esto, ya que su aprobación significa que el libelo no cumple con los requisitos formales para ser presentada.

Críticas de Naranjo

La decisión de Gálvez molestó al diputado defensor del libelo, Jaime Naranjo y así lo hizo ver al inicio de su intervención.

“Me sorprende que la defensa no haya invocado la cuestión previa, cuando en la Comisión Revisora distrajo parte importante desde el debate y de la defensa, en la cuestión previa. De hecho, he leído el texto de ellos y más del 70% de lo que está escrito en la defensa se refiere a la cuestión previa, pero curiosamente ahora no quieren hacer uso de la cuestión previa”, indicó.

Y agregó: “Llama la atención. A lo mejor es una estrategia de la defensa, muy legítima, que quiere acortar lo máximo la sesión para que así no podamos reunir los votos de aprobar la acusación constitucional. Pero sorprende y que juzgue el país”.