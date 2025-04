Delegado Durán descarta renunciar en medio de tensiones por posible acusación constitucional en su contra

Este sábado, el delegado presidencial de Región Metropolitana, Gonzalo Durán, descartó renunciar a su cargo a pesar de la acusación constitucional que la oposición está armando en su contra tras la muerte de dos hinchas de Colo Colo fuera del Estadio Monumental.

La mañana de la jornada sabatina se dieron tales declaraciones, tras fiscalizar el Mercado Central en el marco de acciones preventivas por Semana Santa y del fortalecimiento de la seguridad en el Barrio Mapocho.

En esta actividad, también participó el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien, en dicha instancia, aprovechó de comentar que él no estaría de acuerdo con la AC: “yo no comparto esa acusación constitucional, yo espero que no prospere, que nuestro sector medite un p oco”.

Respecto a las declaraciones de Desbordes, Durán destacó que las agradecía “profundamente porque dan cuenta de el esfuerzo que hemos hecho p ara tr a b a j ar col a bor a tiv a mente (...) sin ver color p olítico”.

Aprovechó también de agradecer el apoyo de otros alcaldes ligados a la oposición: “en ese sentido por supuesto que valoro sus expresiones que se suman a las del alcalde de la Florida y al alcalde de Ñuñoa, que coincidentemente son de Chile Vamos”, detalló.

Sobre la AC, Durán señaló que estaría “dedicado a cumplir con mis tareas, a seguir con mi trabajo. Por supuesto que no tenemos p ens a do de modo a lguno renunci ar . Al revés, tenemos que trabajar con más fuerza, con más intensidad en cada uno de los desafíos que tenemos por delante, que son múltiples”.

Además agregó que “desde el punto de vista de nuestras funciones, hemos cum p lido riguros a mente con el m a nd a to que nos entrega la ley y vamos a seguir en esa dirección”, concluyó el delegado presidencial.

Por la contraparte, el diputado y jefe de bancada Miguel Mellado, detalló que “nosotros esperamos que el gobierno asuma que hay una responsabilidad política inherente al delegado presidencial”.