“Demuestra sumisión total a un dictador”: oposición critica a La Moneda por idea de retomar relaciones con Venezuela tras dichos de Cabello

“Nosotros, por cierto, siempre vamos a estar disponibles para retomar las relaciones diplomáticas, porque creemos que esa es la forma de tener la relación entre los países. Sin embargo, muchas veces los regímenes prefieren relacionarse de otra manera, y esa es la situación que tenemos hoy por hoy con Venezuela, lamentablemente”, fueron las palabras del mnistro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), al ser consultado sobre la posibillidad de retomar la diplomacia con el país dirigido por Nicolás Maduro.

La entrevista que dio el secretario de Estado a EFE durante su visita por España causó polémica en territorio nacional, especialmente desde la oposición que calificó de incoherente a La Moneda por tachar de dictadura al régimen de Maduro, y a la vez abogar por mantener relaciones exteriores. Gajardo también le dio un portazo al reconocimiento como presidente venezolano a Edmundo González, postura que que ha sido cuestionada desde que se realizaron las elecciones en Caracas.

A días de las declaraciones del militante comunista, el segundo hombre del régimen de Venezuela y ministro de Interior, Diosdado Cabello, lanzó burlas al Presidente Gabriel Boric por el asesinato y secuestro de Ronald Ojeda, investigación que conduciría a Cabello como el autor intelectual. Los insultos de la autoridad venezolana encendieron más la molestia opositora.

Así lo manifestó el senador de la UDI, Iván Moreira, quien señaló que la posición de Gajardo no es posible. “Es una ingenuidad pensar que podemos revertir nuestras relaciones con Venezuela, porque se trata de un régimen dictatorial que está hoy día enloquecido, más aún cuando está protegiendo al autor intelectual de un crimen político del Teniente Ojeda en nuestro país”, zanjó.

En la misma tienda, el diputado Cristián Labbé, integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, señaló: “El ministro de Justicia debería olvidarse de su militancia por un momento y pensar en los intereses de Chile, no en los del Partido Comunista. Hace mucho tiempo que nuestro país debió congelar las relaciones con Venezuela y haber respaldado a Edmundo González, que legítimamente ganó las elecciones presidenciales en 2024. Desconocer aquello y abrirse a la posibilidad de retomar las relaciones significaría doblegarse ante la narcodictadura chavista”.

Como miembro de la misma comisión, Cristhian Moreira criticó que “las declaraciones, que además se hacen en el extranjero, hacen dudar sobre el verdadero compromiso del gobierno con la democracia y la libertad de Venezuela”.

Asimismo, mediante un comunicado, los senadores Rojo Edwards y Francisco Chahuán expresaron que “Chile no puede retomar conversaciones diplomáticas con el dictador Maduro. Con los antecedentes de su posible involucramiento en el atentado terrorista de Estado perpetrado por Venezuela en el caso Ronald Ojeda, el plantearlo no solo es impactante, sino que además demuestra sumisión total a un dictador y violador de derechos humanos”.

Ante los dichos de Cabello, el diputado Stephan Schubert sostuvo: “Estamos acostumbrados ya a sus faltas de respeto y creo que no vale ni siquiera la pena comentarlo. No tenemos vínculo con Venezuela, necesitamos resolver muchos problemas y esperamos que Cancillería actúe porque este fue un diseño de Cancillería que hasta ahora no ha dado resultado”.