El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), adelantó la mañana de este sábado que apelará ante la Corte de Apelaciones para la reposición de la querella que presentó contra su antecesora, Irací Hassler (PC), por la forma en que se otorgaron los permisos para las fondas de Fiestas Patrias en el Parque O’Higgins el año pasado.

Y es que este jueves, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la acción judicial en que el militante de RN acusaba que la administración de Hassler ignoró un dictamen de la Contraloría que, un año antes, había cuestionado la forma en que se había entregado la autorización para dichas festividades.

Al respecto, en conversación con La Tercera, el jefe comunal reprochó que “tenemos un grave problema aquí para perseguir delitos en general, y sobre todo cuando se hacen querellas en contra de la administración anterior”.

Desbordes apelará ante la Corte de Apelaciones la reposición de querella presentada contra Hassler por las fondas de 2024. Foto: Andres Perez.

En esa línea, acusó que “ese grave problema tiene nombre y apellido, Séptimo Juzgado de Garantía. Ese es el que nos corresponde por territorio, y un porcentaje, de los magistrados de ese tribunal, no todos”.

“Lamentablemente han sido constantemente cuestionados por resoluciones que están sesgadas. Un ejemplo es que ya la Corte de Apelaciones lo había corregido cuando declaró que personas que portaban molotov no eran un riesgo para la sociedad. Ya había sido corregido por la Corte de Apelaciones cuando le eliminó pruebas a la defensa del cabo Zamora, que después fueron incorporadas en la defensa. Y así podría nombrar 20 ejemplos más”, agregó.

En ese sentido, reiteró que “en algunos magistrados vamos a tener una barrera constante, porque objetivamente creo que hay un sesgo de parte de estos magistrados. Así que apelaremos a la Corte de Apelaciones de Santiago para que se revierta esta resolución”.

“Entonces, lo que hemos hecho es una reposición, pero no tenemos ninguna expectativa de que se cambie de opinión, ni en esta ni en las próximas querellas que hagamos. Por lo tanto, vamos a apelar a la Corte de Apelaciones”.

¿Renuncia del Estado por cierre de acceso a Cal y Canto?

El jefe comunal también abordó el cierre de uno de los accesos a la estación Cal y Canto de Metro, debido a la inseguridad que afecta al sector.

En concreto, el acceso que cerrará corresponde al ubicado en Avenida La Paz, en el sector norponiente, mismo lugar donde a diario se ve instalado el comercio ambulante.

A raíz de esta situación han surgido varias críticas, y una de ellas apunta que esta decisión obedece a una “renuncia del Estado”.

Por su parte, el alcalde de Santiago aseguró que no coincide con esta opinión. “No va a ser un cierre permanente, y el Estado no solo no está renunciando, está trabajando en este lugar con mucha fuerza”, argumentó.

En esa línea, agregó: “Qué bueno que se reconozca que el Estado tiene un tremendo rol ahí y estamos trabajando con los alcaldes de las comunas vecinas, el delegado, el gobernador. Es decir, que estamos lejos de haber una renuncia del Estado”.