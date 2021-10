Desbordes critica a directiva UDI por pedir “compromiso mutuo y explícito de apoyo” en balotaje: “Es un error (...) no es bueno hacer estas exigencias por los medios”

Como “un error” calificó el excandidato presidencial y expresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes los dichos de la directiva de la UDI, quienes exigieron “reciprocidad en segunda vuelta para quien sea el que resulte electo” y “compromiso mutuo y explícito de apoyo” en balotaje.

Así lo aseguró ayer la secretaria general del gremialismo, María José Hoffmann en un video difundido por el partido donde aparece junto al timonel de la colectividad, Javier Macaya.

Petición que se dio horas después de que el abanderado presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, solicitara a los partidos dar libertad de acción a sus militantes e incluso reevaluar sus propios apoyos partidarios, tras la serie de “descuelgues” -principalmente del partido de Suecia 286- de parlamentarios y figuras hacia la candidatura de José Antonio Kast.

Consultado este jueves por las declaraciones de la directiva UDI, Desbordes, en diálogo con Radio Pauta, criticó esas palabras.

“Creo que es un error de quienes están pidiendo este compromiso, en este caso de la secretaria general de la UDI. Porque no da lo mismo que pase Sebastián Sichel que José Antonio Kast. En esa frase da la idea de que ‘vote por cualquiera de los dos y en segunda vuelta estamos detrás del que pase’. No es así. Los programas de gobierno son muy distintos”, aseguró el exministro de Defensa de Sebastián Piñera.

Desbordes, quien reapareció ayer en una actividad del candidato Sichel tras haber perdido la primaria presidencial del sector donde quedó cuarto, aseguró, además, que “los presidentes y secretarios generales de los partidos se tienen que concentrar en apoyar la candidatura de Sebastián. Si tienen críticas que hacer, tienen el teléfono del candidato presidencial. No es bueno hacer estas exigencias por los medios de comunicación”.

Apoyos en segunda vuelta: “No me voy a poner en ese escenario”

Consultado el también exdiputado sobre sus apoyos en una eventual segunda vuelta, no quiso decir si apoyaría a Kast, pero fue enfático en señalar que no lo haría por Boric.

“No me voy a poner en ese escenario. El escenario para el que estoy trabajando y el que creo que vamos a llegar es Sebastián Sichel el que pasa a segunda vuelta”, aseguró Desbordes.

En esa misma línea deslizó una crítica a los descolgados al afirmar que “hay que honrar la palabra y hay muchos que no lo están haciendo”.

Y complementó: “Es bien penoso cuando uno ve personas que se cambian de caballo o camiseta porque la encuesta está marcando que hay otra persona que está marcando más en ese minuto. Eso habla mal de las personas que toman esa decisión”.

“Esto no es contra José Antonio Kast. Él no quiso ir a nuestra primaria, el definió quedarse fuera de nuestra coalición”, agregó el exministro de Defensa.

Es así como el exdiputado sostuvo que “no voy a votar por Boric por ningún motivo, y no me voy a quedar en la casa. No voy a votar por un candidato que tiene a todo el PC instalado hegemónico dentro de su equipo. No hay un solo país donde el PC haya hecho un buen gobierno. Ni uno”

“No voy a votar jamás ni quedarme pasivo si la alternativa es Gabriel Boric. A Gabriel lo conozco, lo respeto, pero Gabriel está rodeado de personas que estoy seguro que harían un muy mal gobierno”, concluyó.