Desbordes insiste en inconstitucionalidad de proyecto de posnatal en jornada clave y asegura que gobierno evalúa solución a deudores del CAE

“Yo apoyo la petición de que el gobierno patrocinara el proyecto de posnatal, no firmé el proyecto porque efectivamente creo que es inconstitucional”, dijo este miércoles el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes.

Esto en referencia al proyecto de posnatal de emergencia -que propone extender el periodo mientras dure el estado de catástrofe-, que hoy vivirá una jornada clave, ya que se espera que se vote su admisibilidad en la Sala del Senado.

Sin embargo, la iniciativa no ha sido bien acogida en el gobierno. De hecho, en una minuta que se envió ayer a senadores de Chile Vamos, se planteó la “recomendación” de “declarar inadmisible” la extensión del posnatal.

Además, cabe recordar, el Ejecutivo había planteado una “alternativa” en el plan de emergencia pactado el fin de semana entre oficialismo y tres partidos de oposición. Este apunta a que los trabajadores cuyo posnatal expire durante el periodo de catástrofe, puedan solicitar a su empleador acogerse a la Ley de Protección del Empleo.

Al respecto y en entrevista con Radio Pauta, Desbordes sostuvo que considera el proyecto de ley como inconstitucional porque “roba gasto fiscal y nosotros los parlamentarios no tenemos la atribución para iniciar o aprobar un proyecto que tenga gasto fiscal”.

Asegurando que “la propuesta del gobierno, hay que decirlo, abarca más hogares y más padres y madres que lo que abarca el postnatal de emergencia”.

No obstante, consultado por qué pasará con los votos de senadores de Chile Vamos que ya han manifestado apoyar la iniciativa, como Manuel José Ossandón y Juan Castro, el timonel de RN dijo que “el problema no esta resuelto, quiero ser claro en eso. No satisface la propuesta (del Ejecutivo) a los impulsores de la iniciativa del postnatal de emergencia”.

Y agregó: “Estamos conservando con ellos y con el gobierno, haciendo de puente, para ver si aclarando las dudas y los detalles pudiéramos tener humo blanco”.

Deudores del CAE

A inicios de este mes, el presidente de RN le solicitó al Ejecutivo incorporar la condonación de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) en el plan que se trabajaba entonces junto a la oposición, lo que descartado por el ministro de Haciendo, Ignacio Briones.

Hoy el parlamentario abordó el tema y dijo que con el secretario de Estado “conversamos y quedó aclarado”. Desbordes sostuvo que las deudas de este crédito “se han agravado de manera brutal con la crisis económica”.

Y, es esa línea, anunció que “estamos trabajando en una propuesta 2.0 de la propuesta del CAE que ya hizo el gobierno después del estallido social (en octubre pasado)”.

Así, adelantó que se trabaja en un fórmula para “fortalecer” lo que ya había propuesto el Ejecutivo.